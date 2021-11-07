07 ноября 2021

Арест нападавших на мужчину с ребенком в Москве будет обжалован

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Юрист намерен оспорить арест напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве Фото:

Арест молодых людей, обвиняемых в покушении на убийство отца с ребенком в Новой Москве, будет обжалован. Об этом заявил адвокат одного из обвиняемых Роман Масютенко.

«Будем, конечно, подавать жалобу. Обжалование всегда планируется в таких случаях, когда доверитель не согласен с решением суда и обвинениями. Думаю, что по всем подсудимым будет аналогичное решение», — передают слова Романа Масютенко РИА «Новости».

В Москве компания из четырех человек напали на отца с маленьким ребенком. Пострадавший заявил, что конфликт начался с того, что агрессоры ударили ребенка. Подозреваемые признали вину в хулиганстве, но покушение на убийство отрицают. Суд отправил в СИЗО всех четырех фигурантов дела о нападении на мужчину с ребенком.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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