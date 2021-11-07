Арест нападавших на мужчину с ребенком в Москве будет обжалован

Арест молодых людей, обвиняемых в покушении на убийство отца с ребенком в Новой Москве, будет обжалован. Об этом заявил адвокат одного из обвиняемых Роман Масютенко.
«Будем, конечно, подавать жалобу. Обжалование всегда планируется в таких случаях, когда доверитель не согласен с решением суда и обвинениями. Думаю, что по всем подсудимым будет аналогичное решение», — передают слова Романа Масютенко РИА «Новости».
В Москве компания из четырех человек напали на отца с маленьким ребенком. Пострадавший заявил, что конфликт начался с того, что агрессоры ударили ребенка. Подозреваемые признали вину в хулиганстве, но покушение на убийство отрицают. Суд отправил в СИЗО всех четырех фигурантов дела о нападении на мужчину с ребенком.
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