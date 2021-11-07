Азербайджанцев в РФ призвали не отмечать День Победы публично

Живущих в России азербайджанцев призвали воздержаться от публичного празднования азербайджанского Дня Победы, посвященному победе Азербайджана в Отечественной войне 2020 года. Об этом сообщает азербайджанский telegram-канал «Девичья башня».
«Азербайджанцы, живущие в России, вне зависимости от вашего гражданства, воздерживайтесь от шумного публичного празднования Дня Победы на улицах российских городов. Эта Победа не является праздником в России, поэтому, если вы хотите отметить этот день, то сделайте это в кругу семьи и друзей в максимально спокойной обстановке», — говорится в сообщении.
Администрация «Девичей башни» напоминает, что этот праздник в то же время день памяти о жертвах, которые отдали свои жизни ради своей страны, потому стоит помянуть их своим культурным поведением. Читатели telegram-канала поддержали призыв в комментариях, заявив, что это очень верный совет.
Ранее URA.RU сообщало, что глава азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев заявил, что нет необходимости указывать национальность преступников. Он отмечает, что таким образом СМИ зарождают конфликты на почве национальности, а азербайджанцы пытаются быть достойными гражданами, приехав в Россию.
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