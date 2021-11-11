Житель Челябинской области погиб 11 ноября в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. По предварительным данным, мужчина превысил разрешенную скорость движения на дороге, которую местные жители называют «трассой смерти».
«Трагедия случилась сегодня около полудня на 68 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе Тюменской области. Автомобиль Mitsubishi Lancer въехал в стоящий на обочине большегруз Mercedes, сломавшийся в пути. 41-летний водитель Mitsubishi, житель Челябинской области, скончался на месте», — рассказали в ведомстве.
В ГИБДД добавили, что стрелка спидометра разбившегося автомобиля в момент удара застыла на отметке в 145 километров в час. Обстоятельства происшествия выясняются.
Дорогу Тюмень — Ханты-Мансийск в народе называют «трассой смерти» из-за большого количество ДТП с летальным исходом. Так, 7 июля здесь погибла семья из ХМАО, включая ребенка семи лет.
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