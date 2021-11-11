11 ноября 2021
10 ноября 2021

Зюганов признал коммуниста из ХМАО репрессированным

© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
Лидер КПРФ попросил генеральную прокуратуру проверить законность действий силовиков Фото:

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов признал коммуниста из ХМАО Дмитрия Смокова осужденным по политическим мотивам. Об этом URA.RU рассказал лидер партийного отделения в Нижневартовске Дмитрий Хрипунов.

«Смоков из Нижневартовска, наряду с Николаем Бондаренко (депутат думы Саратова — прим.ред.), включен в список репрессированных после выборов коммунистов. Этот список Зюганов передал президенту России Владимиру Путину», — рассказал Хрипунов.

На youtube-канале «Красная Линия» опубликовано обращение лидера коммунистов, в котором он заявляет о более сотни «профилактированных», а также о преследованиях силовиками членов возглавляемой им партии. «Более 100 человек либо оштрафовали, либо посадили, либо продолжают преследовать. То же самое творится и с коллективами народных предприятий. Мы подготовили список тех, кого судили в последнее время», — рассказал Зюганов. По словам лидера КПРФ, он попросил генерального прокурора России Игоря Краснова проверить законность подобных решений.

URA.RU сообщало ранее, что Нижневартовский суд признал Смокова виновным в демонстрации нацистской символики. Коммунисты связали приговор с политической активностью члена КПРФ, который баллотировался в местную думу. Осудили Смокова за размещение в соцсетях фрагмента фильма «Сид и Ненси», где главный герой облачен в футболку со свастикой. Смоков оштрафован на тысячу рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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