Варламов раскритиковал Дацюка из-за сноса здания в Екатеринбурге

Илья Варламов подверг критике не только девелоперов, но и городские власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер-урбанист Илья Варламов (2,93 миллиона подписчиков на YouTube) раскритиковал хоккеиста Павла Дацюка из-за сноса старинного здания в центре Екатеринбурга, на ул. Малышева,38Б. Критике подвергся и глава города Алексей Орлов.

«История абсолютно [удивительная]: в центре Екатеринбурга под покровом ночи уничтожают историческую застройку ради того, чтобы воткнуть туда 30-этажку. Этим занимается компания легендарного хоккеиста, уважаемого человека, который, по идее, должен подавать всем пример, как надо сохранять родной город. Вместо этого он его рушит, а мэр делает вид, что так и должно быть», — сказал Варламов.

Как писало URA.RU, в ночь с 5 на 6 ноября рабочие демонтировали флигель усадьбы Поповичевых. Это было сделано, чтобы обустроить проезд ко второй очереди апарт-отеля «Радиус», которую планируют возводить Дацюк и его бизнес-партнер Александр Трунтаев. В разгар сноса на место выезжала Росгвардия, которая остановила технику. Но сразу после отъезда силовиков демонтаж довели до конца. Общественники заявляли, что это было незаконно: флигель находится в охранной зоне «Дома контор». А в мэрии говорили, что не знали о планах девелоперов, что, в свою очередь, злило муниципальных служащих.

Позднее стало известно, что Трунтаев все-таки информировал власти о намерениях, правда, давно — в марте 2021-го. Мэр Орлов подчеркивал, что у чиновников почти нет легальных инструментов воздействия на бизнесменов: здание было в частной собственности.

Также Варламов напомнил, что недавно Дацюк выкупил историческое здание на проспекте Ленина, 18 — усадьбу мещанина Иконникова. «Теперь тревожно за его судьбу», — подытожил блогер.