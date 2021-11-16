Немцы пожалели Путина из-за срыва «Северного потока — 2». «Бедный парень»

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Клипарт. Екатеринбург, газовая конфорка, пламя, газовая плита, огонь, бытовой газ
Некоторые жители Германии заметили, что скачки цен на газ стали чуть меньше Фото:
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«Северный поток — 2»

Германия приостановила сертификацию газопровода «Северный поток-2», из-за этого немцы пожалели российского президента Владимира Путина. Однако нашлись и те, кто обрадовался из-за сложившейся ситуации.

«Вот на этом месте хочется даже немного защитить Путина от нападок. Бедный парень, может, и вправду не виноват во всех злодействах мира. У нас наполняются газовые хранилища, и, благодаря долговременным контрактам на поставку газа, все меньше чувствуются скачки цен», — отметил пользователь Putin_macht_sauber, слова которого приводит издание «Иносми».

«Компания должна быть учреждена в соответствии с законодательством Германии. Ага, а пока она не учреждена, домохозяйства в Германии должны будут понизить температуру в своих домах еще на пару градусов», — пожаловался комментатор Kozienice91.

С ними не согласился комментатор Für mehr nach vorne. Он убежден, что все это — политика, а не помощь гражданам Германии.

«Вы что, не заметили, что „Северный поток — 2“ был политическим проектом с самого начала — причем для обеих сторон? И это никакая не случайность, что ФРГ принимает такое решение именно сейчас. Процесс сертификации уже затянулся на годы, его можно было сделать давно», — заметил он.

О том что Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока — 2», стало известно 16 ноября, передает Pravda.Ru. Это связано с вопросами организационно-правового характера, отмечает Nation News. Для признания компании Nord Stream 2 AG необходима реорганизация правовой формы, и процесс будет возобновлен, когда передаст своей «дочке» основной капитал и персонал, уточняет «Национальная служба новостей».

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