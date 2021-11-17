Научрук Путина стал владельцем отеля в Петербурге

Научный руководитель Путина стал владельцем гостиницы в Курортном районе Петербурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета, а в прошлом — научный руководитель президента РФ Владимира Путина и экс-глава его предвыборного штаба, Владимир Литвиненко стал единственным владельцем ООО «МАЦ Гармония». Соответствующая информация опубликована в базе «Контур.Фокус».

Согласно данным о гостинице «Гармония», опубликованным на сайте Ростуризма, это пятизвездочный отель на Приморском шоссе. Он находится неподалеку от пляжа «Ласковый». Однако это единственная информация, которая есть в сети о данном отеле. У гостиницы нет своего сайта, при этом в организации работает всего 19 человек. На балансе отеля числится более миллиарда рублей.

Ранее Литвиненко, согласно данным американского финансово-экономического журнала Forbes, стал миллиардером. Сообщается также, что в 2020 году его доля в компании «ФосАгро» составляла 20,98%, и он — второй крупнейший акционер производителя удобрений. Акции компании за год подорожали почти в два раза: с 2 443 рублей в 2020 году до 4 163 рублей в 2021 году.