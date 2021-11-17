Госпиталь Тетюхина закрывает хирургию из-за проблем с деньгами

В медцентре заявили, что просили власти о помощи, но пока не получили ответа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В. В. Тетюхина (УКЛРЦ, Нижний Тагил, Свердловская область) прекращает оказание хирургической помощи и услуг по полисам ОМС. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения. Решение объяснили отсутствием дополнительного госфинансирования.

«Установленное территориальной программой ОМС оказание плановой медицинской помощи населению Свердловской области будет возможно только за счет личных средств граждан. В ближайшие дни медицинский центр вынужденно полностью прекращает деятельность по всем хирургическим направлениям, включая травматологию, ортопедию, гинекологию, урологию и оториноларингологию. <…> Территориальной программой ОМС для УКЛРЦ на 2021 год было предусмотрено 5080 случаев оказания специализированной медицинской помощи. По итогам работы центра за десять месяцев выполнение составит 4800 госпитализаций (почти 95% от годового задания). Оставшегося объема работы будет достаточно для загрузки на несколько ближайших дней ноября», — говорится в заявлении.

В центре также отметили, что в 2021-м власти снизили его поддержку на 300 миллионов рублей по сравнению со среднегодовым финансированием за последние три года. Кроме того, медучреждение, по словам его представителей, до сих пор не получило госзадание на эндопротезирование крупных суставов, в связи с чем в августе было приостановлено оказание такой помощи.

Сейчас плановой помощи по всем направлениям ждут 3864 человека, добавили в УКЛРЦ. «Решения по увеличению объемов медицинской помощи населению для УКЛРЦ на 2021 год за счет средств территориальной программы ОМС и бюджета Свердловской области остаются непринятыми до настоящего времени», — резюмировали там. Поликлиническое отделение, лучевая диагностика, клиническая лаборатория, а также стационар для пациентов с COVID-19 работают в обычном режиме.

Госпиталь имени Тетюхина был построен в 2014 году на личные средства бывшего совладельца «ВСМПО-Ависма» Владислава Тетюхина и свердловского правительства в лице Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ). После смерти мецената в 2019 году между его родственниками и чиновниками начался финансовый спор. В начале сентябре его комментировал губернатор Евгений Куйвашев.