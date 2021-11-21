Глава налоговой службы анонсировал важные изменения для россиян

Федеральная налоговая служба планирует отказаться от популярного в России документа — декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Об этом рассказал глава ведомства Даниил Егоров.
«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — заявил он в интервью РБК. Егоров отметил, что по данным ФНС, россияне подают около 14 млн деклараций в год. Вероятность отказа от деклараций будет зависеть от доступа налоговиков к данным.
Он отметил, что в будущем для получения налоговых вычетов, в том числе для имущественных, не придется сдавать декларации, так как они станут автоматизированными. «Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году», — добавил Егоров.
Ранее в Госдуме напомнили, что каждый супруг имеет право на налоговый вычет на сумму 260 тысяч рублей при покупке квартиры. Также можно вернуть по 390 тысяч рублей от уплаченных процентов по ипотеке, уточняет Царьград. Все налоговые резиденты РФ имеют право вернуть подоходный налог в размере 13% при покупке недвижимости, передает телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в