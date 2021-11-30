Стоимость ремонта конструктивистского здания 1980-х годов постройки — 100 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Градостроительный совет при мэрии Екатеринбурга, куда входят чиновники и архитекторы, не согласовал ни один из предложенных вариантов ремонта фасада уральского филиала РАНХиГС (президентская академия). Руководству вуза предложено доработать концепцию, передает корреспондент URA.RU.

Основным докладчиком был главный инженер Павел Аляев. Он презентовал четыре сценария переоблицовки двух корпусов на ул. 8 Марта, 66 энергоэффективными материалами (зимой в вузе холодно, настаивает руководство).

После Аляева перед экспертами выступила урбанист Полина Иванова. Она показала, как сохраняют объекты советского модернизма в других городах, и предложила отказаться от капремонта. По ее словам, в зданиях достаточно было бы заменить огромные окна, через которые уходит основное тепло. Ее позицию поддержал бывший главный архитектор Свердловской области Григорий Мазаев. Как и Иванова, он заметил, что не проводилось тепловизионное обследование здания, и заявил, что проекту в целом не хватает комплексности (от него даже прозвучало резкое: «Вы просто собираетесь тратить деньги»). Другие присутствовавшие высказывались схожим образом. Разнос длился около часа.

«Я вас призываю прислушаться к рекомендациям, которые прозвучали, — подытожил, обращаясь к директору филиала Руслану Долженко, начальник Главархитектуры Алексей Храмов. — Мы направим вам официальное письмо. И основная рекомендация [от совета] — все-таки сохранить фасадные решения в том виде, в каком они сейчас есть», — подытожил начальник Главархитектуры Алексей Храмов, модерировавший разговор.

Решения градсовета не имеют юридической силы. Но с его позицией принято считаться: такова договоренность мэрии с внешними игроками.

Вариант №1 Фото: проектная документация

Вариант №2 Фото: проектная документация

Вариант №3 Фото: проектная документация

Вариант №4 — самый близкий к оригиналу. Эксперты и чиновники готовы предметно обсуждать лишь его, было сказано на собрании Фото: проектная документация