Инсайд: Куйвашев провел три дня в Москве за тайными переговорами

Евгений Куйвашев, по неофициальной информации, вернулся в Екатеринбург только 1 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел три дня в Москве за неофициальными переговорами о своем переизбрании на новый срок. Как сообщил URA.RU источник в областной власти, главу региона вызывали на новый раунд встреч с кураторами внутренней политики из администрации президента РФ.

«Губернатор с понедельника три дня провел в Москве. Были встречи о его переизбрании, сейчас как раз решается вопрос», — передал собеседник агентства в окружении Куйвашева. Инсайдер подчеркнул, что служащих резиденции губернатора волнует, когда будет согласовано выдвижение шефа на новый срок, поэтому чиновники «замерли в ожидании».

Именно с командировкой в Москву связывают отсутствие Куйвашева на публичном мероприятии 1 декабря. Еще накануне официально заявлялось, что глава региона примет участие в открытии скульптуры маршалу Георгию Жукову в Екатеринбурге. Однако в последний момент на мероприятие послали заместителя губернатора Азата Салихова.

Официальный представитель губернатора Анна Шкерина заявила URA.RU, что Куйвашев действительно ездил в Москву, но для участия в заседании комиссии генсовета «Единой России» по образованию. «Рабочий график не позволил присутствовать», — объяснила Шкерина отсутствие шефа на открытии памятника Жукову.

Источники URA.RU ранее сообщали, что Куйвашев осенью 2022 года готовится пойти на новый губернаторский срок. С этим связывают его длительный отпуск: якобы в период отсутствия ему предстоят консультации по переизбранию. Поход на новый срок, однако, может оказаться под угрозой: год назад Куйвашев, по слухам, слишком часто намекал Москве на желание сменить работу.