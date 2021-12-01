Объединение таксистов: в непогоду агрегаторы втрое завышают цены

Во время снегопада стоимость такси может увеличиться в 3,5 раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время снегопада, гололеда и пробок на дорогах агрегаторы увеличивают стоимость поездок в такси в 3,5 раза. Если же просто наблюдается высокий спрос со стороны пассажиров, стоимость поднимается на 20-30%. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.

«Снегопад, гололед, пробки — со стороны агрегатора начинается рост цен. Например, в Москве, с учетом 10-балльной пробки, цена вечером 30 ноября выросла в 3,5 раза. Если же динамического спроса нет, цена настолько низко подает, что становится ниже рентабельности использования автомобиля, и водитель начинает работать в убыток», — подчеркнул Олег Амосов.

По его словам, рост стоимости поездок в такси в обычные дни, когда нет каких-либо природных аномалий, чаще всего связан с высоким спросом со стороны пассажиров. «У них цена зависит только от спроса. Они подкидывают цену на 20-30%, если спрос увеличивается и время в пути увеличивается в разы», — уточнил собеседник агентства.

В беседе с URA.RU представитель Общественного совета в УрФО по развитию рынка такси в регионах РФ Владимир Герасименко объяснил, что рост стоимости услуг в определенных ситуациях практически не отражается на зарплате сотрудников такси. «Агрегаторы вводят математические машинные алгоритмы, которые определяют ценовую политику в зависимости от времени года, времени суток, погодных условий, пробок на дорогах. И устанавливают стоимость поездки в 2-3 раза выше, чем в обычные дни. Антимонопольная служба, действующая в рамках Евразийского союза, после проверки пришла к выводу, что эти алгоритмы не понятны никому, только самой компании. Агрегаторы утверждают, что устанавливают стоимость на основе спроса и предложений. Но водители от этого практически ничего не имеют, от 20 до 30% идет агрегатору», — заявил он.

В пресс-службе «Ситимобил» URA.RU подтвердили, что в снежную и дождливую погоду стоимость услуг такси увеличивается. «Стоимость всех поездок через „Ситимобил“ во всех регионах всегда формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования, которые учитывают, например, загруженность дорог, прогнозируемую продолжительность поездки, количество машин на линии и даже погоду. В снежную или дождливую погоду, действительно, характерен повышенный спрос на такси. В дни, когда спрос увеличивается, цена поездки может вырасти из-за появления повышающих коэффициентов, задача алгоритмов — удовлетворить спрос, адекватно распределить заказы и загрузить автомобили на линии. При этом эти коэффициенты не могут увеличить стоимость поездки условно в десять раз, у нас существуют ограничения на этот счет», — объяснили в компании.

Редакция URA.RU написала запрос в пресс-службу «Яндекс.Такси». На момент публикации материала ответ не был получен.

Ранее из-за гололедицы резко подняли цены сервисы по заказу такси Челябинска. В 2-3 раза увеличилась стоимость и в Сургуте (ХМАО). Причиной стали обильные снегопады.