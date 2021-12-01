01 декабря 2021

Губернатор ХМАО отправится в командировку в Дубай

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Деловая программа губернатора Югры Натальи Комаровой в ОАЭ обещает быть насыщенной Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вместе с югорской делегаций отправится в деловую поездку в Дубай (ОАЭ). Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

«Представители Ханты-Мансийского автономного округа во главе с губернатором Натальей Комаровой станут участниками всемирной универсальной выставки „ЭКСПО-2020“, которая в эти проходит в Дубае (ОАЭ). Это одно из крупнейших международных событий. В нем участвуют 192 страны. В числе югорских делегатов — заместители губернатора автономного округа, руководители исполнительных органов государственной власти Югры, представители бизнес-сообщества, нефтегазодобывающих компаний», — сообщили в депсвязей.

Югорская делегация примет участие в нескольких деловых сессиях. Губернатор ХМАО поделится опытом региона в развитии инвестполитики Югры, обозначит ее приоритеты на панельной дискуссии «Инвестиционная привлекательность России. Возможности для сотрудничества» форума «Россия: определяя будущее». Кроме того, в рамках проведения выставки «ЭКСПО — 2020» 5 декабря пройдет день Югры, в ходе которого запланировано нескольких тематических сессий, а также заседание инвестиционного клуба Югры.

Ранее URA.RU сообщало, что осенью губернатор ХМАО улетала во Францию. В Страсбурге она принимала участие в пленарном заседании Всемирного форума за демократию.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова вместе с югорской делегаций отправится в деловую поездку в Дубай (ОАЭ). Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей. «Представители Ханты-Мансийского автономного округа во главе с губернатором Натальей Комаровой станут участниками всемирной универсальной выставки „ЭКСПО-2020“, которая в эти проходит в Дубае (ОАЭ). Это одно из крупнейших международных событий. В нем участвуют 192 страны. В числе югорских делегатов — заместители губернатора автономного округа, руководители исполнительных органов государственной власти Югры, представители бизнес-сообщества, нефтегазодобывающих компаний», — сообщили в депсвязей. Югорская делегация примет участие в нескольких деловых сессиях. Губернатор ХМАО поделится опытом региона в развитии инвестполитики Югры, обозначит ее приоритеты на панельной дискуссии «Инвестиционная привлекательность России. Возможности для сотрудничества» форума «Россия: определяя будущее». Кроме того, в рамках проведения выставки «ЭКСПО — 2020» 5 декабря пройдет день Югры, в ходе которого запланировано нескольких тематических сессий, а также заседание инвестиционного клуба Югры. Ранее URA.RU сообщало, что осенью губернатор ХМАО улетала во Францию. В Страсбурге она принимала участие в пленарном заседании Всемирного форума за демократию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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