02 декабря 2021

Некоторые жители ХМАО смогут получить 15 тысяч на ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Главой Екатеринбурга Алексеем Орловым объектов благоустройства города. Екатеринбург, коляска, дети, ребенок на руках, женщина с ребенком, детская коляска, прогулка с ребенком
Молодые матери в ХМАО смогут получить единовременную выплату с 1 января 2022 года Фото:

Женщины, которым при рождении первого ребенка не исполнилось 35 лет, смогут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Для этого им нужно будет написать заявление через портал «Госуслуги» и подготовить другие документы. Об этом URA.RU рассказала глава департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева.

«Право на выплату в размере 15 тысяч имеют женщины, которые родили до 35 лет первого ребенка. Заявление на выплату можно будет написать с 1 января 2022 года», — сказала глава департамента.

Она добавила, что написать заявление можно в электронном виде через портал «Госуслуги» или очно, в отделении МФЦ. Для подачи заявления потребуются данные паспорта заявителя, свидетельства о рождении (паспорта) детей и реквизиты лицевого счета в кредитной организации. Также выплаты получат лишь женщины, постоянно проживающие в ХМАО, а дети должны быть зарегистрированы в местном ЗАГСе, то есть рождены в регионе.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО получат опережающие социальные выплаты в декабре. По словам главы департамента социального развития Югры соцпособия будут выплачены за январь 2022 года.

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Женщины, которым при рождении первого ребенка не исполнилось 35 лет, смогут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Для этого им нужно будет написать заявление через портал «Госуслуги» и подготовить другие документы. Об этом URA.RU рассказала глава департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «Право на выплату в размере 15 тысяч имеют женщины, которые родили до 35 лет первого ребенка. Заявление на выплату можно будет написать с 1 января 2022 года», — сказала глава департамента. Она добавила, что написать заявление можно в электронном виде через портал «Госуслуги» или очно, в отделении МФЦ. Для подачи заявления потребуются данные паспорта заявителя, свидетельства о рождении (паспорта) детей и реквизиты лицевого счета в кредитной организации. Также выплаты получат лишь женщины, постоянно проживающие в ХМАО, а дети должны быть зарегистрированы в местном ЗАГСе, то есть рождены в регионе. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО получат опережающие социальные выплаты в декабре. По словам главы департамента социального развития Югры соцпособия будут выплачены за январь 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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