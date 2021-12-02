Некоторые жители ХМАО смогут получить 15 тысяч на ребенка

03 декабря 2021 в 20:48 Размер текста - 17 +

Молодые матери в ХМАО смогут получить единовременную выплату с 1 января 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Женщины, которым при рождении первого ребенка не исполнилось 35 лет, смогут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Для этого им нужно будет написать заявление через портал «Госуслуги» и подготовить другие документы. Об этом URA.RU рассказала глава департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «Право на выплату в размере 15 тысяч имеют женщины, которые родили до 35 лет первого ребенка. Заявление на выплату можно будет написать с 1 января 2022 года», — сказала глава департамента. Она добавила, что написать заявление можно в электронном виде через портал «Госуслуги» или очно, в отделении МФЦ. Для подачи заявления потребуются данные паспорта заявителя, свидетельства о рождении (паспорта) детей и реквизиты лицевого счета в кредитной организации. Также выплаты получат лишь женщины, постоянно проживающие в ХМАО, а дети должны быть зарегистрированы в местном ЗАГСе, то есть рождены в регионе. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО получат опережающие социальные выплаты в декабре. По словам главы департамента социального развития Югры соцпособия будут выплачены за январь 2022 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Женщины, которым при рождении первого ребенка не исполнилось 35 лет, смогут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Для этого им нужно будет написать заявление через портал «Госуслуги» и подготовить другие документы. Об этом URA.RU рассказала глава департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «Право на выплату в размере 15 тысяч имеют женщины, которые родили до 35 лет первого ребенка. Заявление на выплату можно будет написать с 1 января 2022 года», — сказала глава департамента. Она добавила, что написать заявление можно в электронном виде через портал «Госуслуги» или очно, в отделении МФЦ. Для подачи заявления потребуются данные паспорта заявителя, свидетельства о рождении (паспорта) детей и реквизиты лицевого счета в кредитной организации. Также выплаты получат лишь женщины, постоянно проживающие в ХМАО, а дети должны быть зарегистрированы в местном ЗАГСе, то есть рождены в регионе. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО получат опережающие социальные выплаты в декабре. По словам главы департамента социального развития Югры соцпособия будут выплачены за январь 2022 года.