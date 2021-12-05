Немецкий дипломат посоветовал Украине не вступать в НАТО

Украине стоит брать пример с Финляндии, которая входит в Евросоюз, но не является членом НАТО. Такое заявление сделал глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
«Мы могли бы предложить Украине, немного сориентироваться на финнов в более долгосрочной перспективе. Финляндия — член ЕС, но не НАТО», — сказал Вольфганг Ишингер в интервью Handelsblatt.
По его словам, в России давно опасаются, что США захочет принять Украину в НАТО. Для Москвы это является «красной линией», сказал Ишингер. Дипломат считает, что нельзя утверждать, что Украина никогда не станет членом НАТО. Также он не верит в информацию о подготовке вторжения Москвы в Киев.
Украине стоит брать пример с Финляндии, которая входит в Евросоюз, но не является членом НАТО. Такое заявление сделал глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. «Мы могли бы предложить Украине, немного сориентироваться на финнов в более долгосрочной перспективе. Финляндия — член ЕС, но не НАТО», — сказал Вольфганг Ишингер в интервью Handelsblatt. По его словам, в России давно опасаются, что США захочет принять Украину в НАТО. Для Москвы это является «красной линией», сказал Ишингер. Дипломат считает, что нельзя утверждать, что Украина никогда не станет членом НАТО. Также он не верит в информацию о подготовке вторжения Москвы в Киев. Ранее в России пригрозили последствиями вступления Украины в НАТО. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «красной линией» вступление Киева в Альянс, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин уточнил, что имеется в виду под «красными линиями», говоря про Украину. Это создание угроз для России, которые могут исходить с этих территорий, сказал он. Глава США Джо Байден сказал, что не намерен признавать «красные линии», о которых говорил Путин.