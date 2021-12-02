Россия пригрозила последствиями вступления Украины в НАТО. «Это красная линия»

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова считает, что продвижение НАТО на восток должно быть остановлено Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Вступление Украины в НАТО грозит дестабилизацией военной ситуации в Европе и для России является чертой, за которую Западу не стоит заходить. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Вступление Украины в НАТО для нас — „красная линия“. Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями», — так она прокомментировала итоги заседания Совета НАТО, на котором присутствовали министры иностранных дел. Слова Захаровой приводит официальный telegram-канал ведомства.

Она также рассказала, что лучшим способом урегулировать сложившуюся напряженность могут стать договоренности между странами, передает RT. В том числе, продвижение НАТО на восток должно быть остановлено, уточняет деловое издание «Взгляд». Захарова напомнила, что размещение систем оружия у границ России угрожает безопасности последней.

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Вступление Украины в НАТО грозит дестабилизацией военной ситуации в Европе и для России является чертой, за которую Западу не стоит заходить. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. «Вступление Украины в НАТО для нас — „красная линия“. Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями», — так она прокомментировала итоги заседания Совета НАТО, на котором присутствовали министры иностранных дел. Слова Захаровой приводит официальный telegram-канал ведомства. Она также рассказала, что лучшим способом урегулировать сложившуюся напряженность могут стать договоренности между странами, передает RT. В том числе, продвижение НАТО на восток должно быть остановлено, уточняет деловое издание «Взгляд». Захарова напомнила, что размещение систем оружия у границ России угрожает безопасности последней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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