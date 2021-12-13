В ЕР назвали условие принятия закона о QR-кодах

Партия «Единая Россия» готова поддержать законопроект о введении QR-кодов только в случае его глубокой доработки. Об этом заявил глава фракции в Госдуме РФ Владимир Васильев. «„Единая Россия“ поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах при условии глубокой доработки», — приводит слова Васильева telegram-канал «Раньше всех». Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент откажется от дальнейшего рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте. Поводом для такого послужила негативная реакция граждан.