В ЕР назвали условие принятия закона о QR-кодах

Владимир Васильев подчеркнул, что фракция готова поддержать законопроект Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Партия «Единая Россия» готова поддержать законопроект о введении QR-кодов только в случае его глубокой доработки. Об этом заявил глава фракции в Госдуме РФ Владимир Васильев.

«„Единая Россия“ поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах при условии глубокой доработки», — приводит слова Васильева telegram-канал «Раньше всех».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент откажется от дальнейшего рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте. Поводом для такого послужила негативная реакция граждан.