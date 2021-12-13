В ЕР назвали условие принятия закона о QR-кодах

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XVII съезд партии
Владимир Васильев подчеркнул, что фракция готова поддержать законопроект Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Партия «Единая Россия» готова поддержать законопроект о введении QR-кодов только в случае его глубокой доработки. Об этом заявил глава фракции в Госдуме РФ Владимир Васильев.

«„Единая Россия“ поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах при условии глубокой доработки», — приводит слова Васильева telegram-канал «Раньше всех».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент откажется от дальнейшего рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте. Поводом для такого послужила негативная реакция граждан.

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Партия «Единая Россия» готова поддержать законопроект о введении QR-кодов только в случае его глубокой доработки. Об этом заявил глава фракции в Госдуме РФ Владимир Васильев. «„Единая Россия“ поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах при условии глубокой доработки», — приводит слова Васильева telegram-канал «Раньше всех». Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент откажется от дальнейшего рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте. Поводом для такого послужила негативная реакция граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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