Двор рядом с высотками ЖК «Татлин» в Заречном микрорайоне Екатеринбурга затопило из-за разрыва трубы 13 декабря. Жители трех домов пожаловались на отсутствие горячей и холодной воды. Об этом они сообщают в домовом чате и обращают внимание на мороз в городе.
«Готвальда, 24, Готвальда, 22, Героев России, 35. Отключена подача ХВС, ГВС. Авария на городских сетях водоканала», — сообщает житель одного из домов. «Минус 10, даже ниже, наверное, на улице», — добавляет автор видео.
В управляющей компании ООО «Принцип Сервис», обслуживающей микрорайон, URA.RU сообщили, что причиной потопа стала авария на городских сетях. «Сейчас водоснабжение в домах восстановлено», — отметили в УК.
Двор рядом с высотками ЖК «Татлин» в Заречном микрорайоне Екатеринбурга затопило из-за разрыва трубы 13 декабря. Жители трех домов пожаловались на отсутствие горячей и холодной воды. Об этом они сообщают в домовом чате и обращают внимание на мороз в городе. «Готвальда, 24, Готвальда, 22, Героев России, 35. Отключена подача ХВС, ГВС. Авария на городских сетях водоканала», — сообщает житель одного из домов. «Минус 10, даже ниже, наверное, на улице», — добавляет автор видео. В управляющей компании ООО «Принцип Сервис», обслуживающей микрорайон, URA.RU сообщили, что причиной потопа стала авария на городских сетях. «Сейчас водоснабжение в домах восстановлено», — отметили в УК.