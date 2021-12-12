12 декабря 2021

В мороз в Екатеринбурге затопило двор. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальная авария на Сибирском тракте. Екатеринбург, аварийная служба
В Екатеринбурге температура воздуха не теплее -10 Фото:

Двор рядом с высотками ЖК «Татлин» в Заречном микрорайоне Екатеринбурга затопило из-за разрыва трубы 13 декабря. Жители трех домов пожаловались на отсутствие горячей и холодной воды. Об этом они сообщают в домовом чате и обращают внимание на мороз в городе.

«Готвальда, 24, Готвальда, 22, Героев России, 35. Отключена подача ХВС, ГВС. Авария на городских сетях водоканала», — сообщает житель одного из домов. «Минус 10, даже ниже, наверное, на улице», — добавляет автор видео.

В управляющей компании ООО «Принцип Сервис», обслуживающей микрорайон, URA.RU сообщили, что причиной потопа стала авария на городских сетях. «Сейчас водоснабжение в домах восстановлено», — отметили в УК.

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Двор рядом с высотками ЖК «Татлин» в Заречном микрорайоне Екатеринбурга затопило из-за разрыва трубы 13 декабря. Жители трех домов пожаловались на отсутствие горячей и холодной воды. Об этом они сообщают в домовом чате и обращают внимание на мороз в городе. «Готвальда, 24, Готвальда, 22, Героев России, 35. Отключена подача ХВС, ГВС. Авария на городских сетях водоканала», — сообщает житель одного из домов. «Минус 10, даже ниже, наверное, на улице», — добавляет автор видео. В управляющей компании ООО «Принцип Сервис», обслуживающей микрорайон, URA.RU сообщили, что причиной потопа стала авария на городских сетях. «Сейчас водоснабжение в домах восстановлено», — отметили в УК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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