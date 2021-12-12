В Екатеринбурге температура воздуха не теплее -10 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Двор рядом с высотками ЖК «Татлин» в Заречном микрорайоне Екатеринбурга затопило из-за разрыва трубы 13 декабря. Жители трех домов пожаловались на отсутствие горячей и холодной воды. Об этом они сообщают в домовом чате и обращают внимание на мороз в городе.

«Готвальда, 24, Готвальда, 22, Героев России, 35. Отключена подача ХВС, ГВС. Авария на городских сетях водоканала», — сообщает житель одного из домов. «Минус 10, даже ниже, наверное, на улице», — добавляет автор видео.

В управляющей компании ООО «Принцип Сервис», обслуживающей микрорайон, URA.RU сообщили, что причиной потопа стала авария на городских сетях. «Сейчас водоснабжение в домах восстановлено», — отметили в УК.

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU