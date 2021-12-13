В престижной пермской школе нашли нарушение антиковидных мер

Роспотребнадзор проверяет пермские школы (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермская предметно-языковая школа «Дуплекс» оказалась в списке нарушителей анитковидных правил. Результаты очередных проверок опубликовали на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

«Не обеспечено регулярное обеззараживание воздуха в учебных помещениях; для дезинфекции помещений используются антисептические средства вместо дезинфицирующих средств по вирусному режиму», — указано в реестре. Проверка проводилась с 26 ноября по 9 декабря.

В школе URA.RU не стали комментировать итоги проверки, сославшись на необходимость согласования с департаментом образования. Агентство направило в мэрию запрос.

Всего инспекторы Роспотребнадзора за две недели выявили различные нарушения в 59 организациях Прикамья, среди которых заведения общепита, гостиницы, магазины, общественный транспорт. К нарушителям обещают применить «меры административного воздействия». Обычно это штрафы или приостановление деятельности.