14 декабря 2021

Экс-баскетболистки УГМК создали семью и ждут ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, ребенок, малыш, мама, мать и дитя, молодая мама
Спортсменки переехали в США и заключили брак Фото:

Бывшая баскетболистка УГМК Анна Петракова ждет ребенка вместе с супругой и экс-партнершей по команде Кэндис Паркер. Об этом Кэндис написала в своем Instagram.

«С годовщиной, моя жена! 2 года назад я вышла замуж за своего лучшего друга на глазах у нашей близкой семьи и друзей. Мое сердце могло разорваться. Знать меня или тебя — значит знать нашу любовь. […] Мы всегда мечтали о том, чтобы наша семья росла, и это фантастика, что теперь у нас на подходе ребенок!» — сообщает супруга Анны.

Обе спортсменки выступали за баскетбольный клуб «УГМК», Анна также выступала за Олимпийскую сборную России на играх в Лондоне в 2012 году. Кэндис Паркер — двукратная олимпийская чемпионка, выступает в составе клуба — действующего чемпиона женской национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Скай». У Паркер есть двенадцатилетняя дочь Лайла от экс-супруга Шелдена Уильямса.

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Бывшая баскетболистка УГМК Анна Петракова ждет ребенка вместе с супругой и экс-партнершей по команде Кэндис Паркер. Об этом Кэндис написала в своем Instagram. «С годовщиной, моя жена! 2 года назад я вышла замуж за своего лучшего друга на глазах у нашей близкой семьи и друзей. Мое сердце могло разорваться. Знать меня или тебя — значит знать нашу любовь. […] Мы всегда мечтали о том, чтобы наша семья росла, и это фантастика, что теперь у нас на подходе ребенок!» — сообщает супруга Анны. Обе спортсменки выступали за баскетбольный клуб «УГМК», Анна также выступала за Олимпийскую сборную России на играх в Лондоне в 2012 году. Кэндис Паркер — двукратная олимпийская чемпионка, выступает в составе клуба — действующего чемпиона женской национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Скай». У Паркер есть двенадцатилетняя дочь Лайла от экс-супруга Шелдена Уильямса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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