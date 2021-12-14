Экс-баскетболистки УГМК создали семью и ждут ребенка

Спортсменки переехали в США и заключили брак Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшая баскетболистка УГМК Анна Петракова ждет ребенка вместе с супругой и экс-партнершей по команде Кэндис Паркер. Об этом Кэндис написала в своем Instagram.

«С годовщиной, моя жена! 2 года назад я вышла замуж за своего лучшего друга на глазах у нашей близкой семьи и друзей. Мое сердце могло разорваться. Знать меня или тебя — значит знать нашу любовь. […] Мы всегда мечтали о том, чтобы наша семья росла, и это фантастика, что теперь у нас на подходе ребенок!» — сообщает супруга Анны.

Обе спортсменки выступали за баскетбольный клуб «УГМК», Анна также выступала за Олимпийскую сборную России на играх в Лондоне в 2012 году. Кэндис Паркер — двукратная олимпийская чемпионка, выступает в составе клуба — действующего чемпиона женской национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Скай». У Паркер есть двенадцатилетняя дочь Лайла от экс-супруга Шелдена Уильямса.

Фото: официальная страница спортсменки — candaceparker, Instagram