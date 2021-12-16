Пермяков ограничили в количестве новогодних елок

Только две елки на семью можно срубить самостоятельно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Только две новогодних ели на семью могут самостоятельно срубить пермяки в местных лесничествах. О таком ограничении предупредили в региональном министерстве природных ресурсов.

«Жители Пермского края могут купить натуральную ель, сосну или пихту. В зависимости от высоты хвойное дерево будет стоить от 25 рублей до 150 рублей за штуку. На семью выделяется не более 2 елок», — сообщается на сайте ведомства.

Для приобретения новогоднего дерева нужно обратиться с заявлением в лесничества, подписать договор, оплатить елку и только после этого срубить ее на отведенном участке. Лесничество выдает разрешения на рубку под линиями электропередач, в области газопроводов и нефтепроводов, где эти деревья все равно бы убрали в ходе плановой расчистки участка. За незаконную рубку деревьев может грозить административная или даже уголовная ответственность, предупреждают в минприроды.

Схема покупки новогодней елки от минприроды Сайт министерства природных ресурсов Пермского края