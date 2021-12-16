16 декабря 2021

Пермяков ограничили в количестве новогодних елок

© Служба новостей «URA.RU»
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В ожидании каравана Coca Cola около Ельцин Центра. Екатеринбург, елочные игрушки, новогодняя елка
Только две елки на семью можно срубить самостоятельно Фото:

Только две новогодних ели на семью могут самостоятельно срубить пермяки в местных лесничествах. О таком ограничении предупредили в региональном министерстве природных ресурсов.

«Жители Пермского края могут купить натуральную ель, сосну или пихту. В зависимости от высоты хвойное дерево будет стоить от 25 рублей до 150 рублей за штуку. На семью выделяется не более 2 елок», — сообщается на сайте ведомства.

Для приобретения новогоднего дерева нужно обратиться с заявлением в лесничества, подписать договор, оплатить елку и только после этого срубить ее на отведенном участке. Лесничество выдает разрешения на рубку под линиями электропередач, в области газопроводов и нефтепроводов, где эти деревья все равно бы убрали в ходе плановой расчистки участка. За незаконную рубку деревьев может грозить административная или даже уголовная ответственность, предупреждают в минприроды.

Схема покупки новогодней елки от минприроды

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Только две новогодних ели на семью могут самостоятельно срубить пермяки в местных лесничествах. О таком ограничении предупредили в региональном министерстве природных ресурсов. «Жители Пермского края могут купить натуральную ель, сосну или пихту. В зависимости от высоты хвойное дерево будет стоить от 25 рублей до 150 рублей за штуку. На семью выделяется не более 2 елок», — сообщается на сайте ведомства. Для приобретения новогоднего дерева нужно обратиться с заявлением в лесничества, подписать договор, оплатить елку и только после этого срубить ее на отведенном участке. Лесничество выдает разрешения на рубку под линиями электропередач, в области газопроводов и нефтепроводов, где эти деревья все равно бы убрали в ходе плановой расчистки участка. За незаконную рубку деревьев может грозить административная или даже уголовная ответственность, предупреждают в минприроды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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