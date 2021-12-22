Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин

Основатель компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») Дмитрий Зимин скончался в Швейцарии. Об этом сообщил сын бизнесмена Борис.
«Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все. За то, что создал, за то, что был. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением», — написал Зимин-младший в Facebook.
Борис Зимин скончался в Швейцарии, добавил его сын. По словам Зимина-младшего, его отец в последние месяцы тяжело болел. Дмитрию Зимину было 88 лет.
Основатель компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») Дмитрий Зимин скончался в Швейцарии. Об этом сообщил сын бизнесмена Борис. «Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все. За то, что создал, за то, что был. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением», — написал Зимин-младший в Facebook. Борис Зимин скончался в Швейцарии, добавил его сын. По словам Зимина-младшего, его отец в последние месяцы тяжело болел. Дмитрию Зимину было 88 лет.