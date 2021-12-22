Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин

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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Дмитрий Зимин основал компанию «Вымпелком» (фото из архива) Фото:

Основатель компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») Дмитрий Зимин скончался в Швейцарии. Об этом сообщил сын бизнесмена Борис.

«Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все. За то, что создал, за то, что был. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением», — написал Зимин-младший в Facebook.

Борис Зимин скончался в Швейцарии, добавил его сын. По словам Зимина-младшего, его отец в последние месяцы тяжело болел. Дмитрию Зимину было 88 лет.

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Основатель компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») Дмитрий Зимин скончался в Швейцарии. Об этом сообщил сын бизнесмена Борис. «Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все. За то, что создал, за то, что был. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением», — написал Зимин-младший в Facebook. Борис Зимин скончался в Швейцарии, добавил его сын. По словам Зимина-младшего, его отец в последние месяцы тяжело болел. Дмитрию Зимину было 88 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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