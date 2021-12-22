У экс-главы региона РФ, обвиняемого во взятках, нашли оружие

23 декабря 2021 в 06:10 Размер текста - 17 +

На Белозерцева завели второе уголовное дело Фото: Пресс-служба Басманного районного суда Следственный комитет России возбудил второе уголовное дело в отношении экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева. Губернатор обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. На данный момент Белозерцев находиться под следствием по делу о взятках. «СКР возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который сейчас находится под следствием по делу о взятках. На этот раз речь идет о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов», сообщает «КоммерсантЪ». Отмечается, что несколько месяцев назад сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолет Макарова (ПМ) со спиленным номером и 96 патронов к нему в ходе обыска в пензенской администрации. Бывшего губернатора Пензенской области задержали в марте по подозрению в получении взяток на общую сумму в 31 млн рублей. По версии следствия, Белозерцев получил от главы фармкомпании «Биотэк» Бориса Шпигеля дорогие часы Breguet, автомобиль Mersedes и 20 млн рублей наличными. Также экс-губернатор подозревается в растрате трех млрд рублей, сообщает телеканал 360. После ареста Белозерцева правительство Пензенской области ушло в отставку. Позже экс-губернатор пошел на сделку со следствием. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Следственный комитет России возбудил второе уголовное дело в отношении экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева. Губернатор обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. На данный момент Белозерцев находиться под следствием по делу о взятках. «СКР возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который сейчас находится под следствием по делу о взятках. На этот раз речь идет о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов», сообщает «КоммерсантЪ». Отмечается, что несколько месяцев назад сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолет Макарова (ПМ) со спиленным номером и 96 патронов к нему в ходе обыска в пензенской администрации. Бывшего губернатора Пензенской области задержали в марте по подозрению в получении взяток на общую сумму в 31 млн рублей. По версии следствия, Белозерцев получил от главы фармкомпании «Биотэк» Бориса Шпигеля дорогие часы Breguet, автомобиль Mersedes и 20 млн рублей наличными. Также экс-губернатор подозревается в растрате трех млрд рублей, сообщает телеканал 360. После ареста Белозерцева правительство Пензенской области ушло в отставку. Позже экс-губернатор пошел на сделку со следствием.