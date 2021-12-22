У экс-главы региона РФ, обвиняемого во взятках, нашли оружие

На Белозерцева завели второе уголовное делоФото: Пресс-служба Басманного районного суда
Следственный комитет России возбудил второе уголовное дело в отношении экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева. Губернатор обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. На данный момент Белозерцев находиться под следствием по делу о взятках.
«СКР возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который сейчас находится под следствием по делу о взятках. На этот раз речь идет о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов», сообщает «КоммерсантЪ». Отмечается, что несколько месяцев назад сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолет Макарова (ПМ) со спиленным номером и 96 патронов к нему в ходе обыска в пензенской администрации.
Бывшего губернатора Пензенской области задержали в марте по подозрению в получении взяток на общую сумму в 31 млн рублей. По версии следствия, Белозерцев получил от главы фармкомпании «Биотэк» Бориса Шпигеля дорогие часы Breguet, автомобиль Mersedes и 20 млн рублей наличными. Также экс-губернатор подозревается в растрате трех млрд рублей, сообщает телеканал 360. После ареста Белозерцева правительство Пензенской области ушло в отставку. Позже экс-губернатор пошел на сделку со следствием.
Следственный комитет России возбудил второе уголовное дело в отношении экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева. Губернатор обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. На данный момент Белозерцев находиться под следствием по делу о взятках. «СКР возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который сейчас находится под следствием по делу о взятках. На этот раз речь идет о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов», сообщает «КоммерсантЪ». Отмечается, что несколько месяцев назад сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолет Макарова (ПМ) со спиленным номером и 96 патронов к нему в ходе обыска в пензенской администрации. Бывшего губернатора Пензенской области задержали в марте по подозрению в получении взяток на общую сумму в 31 млн рублей. По версии следствия, Белозерцев получил от главы фармкомпании «Биотэк» Бориса Шпигеля дорогие часы Breguet, автомобиль Mersedes и 20 млн рублей наличными. Также экс-губернатор подозревается в растрате трех млрд рублей, сообщает телеканал 360. После ареста Белозерцева правительство Пензенской области ушло в отставку. Позже экс-губернатор пошел на сделку со следствием.