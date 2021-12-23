Титов призвал внести частные сады в закон о материнском капитале

24 декабря 2021 в 06:49 Размер текста - 17 +

Борис Титов попросил Голикову внести поправки в текст закона о материнском капитале Фото: Владимир Андреев © URA.RU Частные детские сады необходимо внести в текст закона о материнском капитале. Такое предложение выдвинул уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он направил письмо на рассмотрение вице-премьеру России Татьяне Голиковой. «В течение нескольких лет поступают обращения, связанные с отказами органами Пенсионного фонда РФ в оплате гражданами за счет средств материнского (семейного) капитала образовательных услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями <…>. Прошу вас оказать содействие в решении проблемы», — отмечается в обращении Титова. В письме говорится о том, что в федеральном законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» есть пункт о том, что средства маткапитала могут быть направлены на образование, однако там не указано об индивидуальных предпринимателях, располагающих лицензией на осуществление дополнительного образования. Борис Титов добавил, что надеется на то, что поправки в закон все же будут. В таком случае, родителей избавят от необходимости тратить время на суды. Материнский капитал с 2022 года будет индексироваться по фактической, а не прогнозируемой инфляцией. Соответственно, в следующем году выплата составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей — на последующих детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Частные детские сады необходимо внести в текст закона о материнском капитале. Такое предложение выдвинул уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он направил письмо на рассмотрение вице-премьеру России Татьяне Голиковой. «В течение нескольких лет поступают обращения, связанные с отказами органами Пенсионного фонда РФ в оплате гражданами за счет средств материнского (семейного) капитала образовательных услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями <…>. Прошу вас оказать содействие в решении проблемы», — отмечается в обращении Титова. В письме говорится о том, что в федеральном законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» есть пункт о том, что средства маткапитала могут быть направлены на образование, однако там не указано об индивидуальных предпринимателях, располагающих лицензией на осуществление дополнительного образования. Борис Титов добавил, что надеется на то, что поправки в закон все же будут. В таком случае, родителей избавят от необходимости тратить время на суды. Материнский капитал с 2022 года будет индексироваться по фактической, а не прогнозируемой инфляцией. Соответственно, в следующем году выплата составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей — на последующих детей.