Титов призвал внести частные сады в закон о материнском капитале

Частные детские сады необходимо внести в текст закона о материнском капитале. Такое предложение выдвинул уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он направил письмо на рассмотрение вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
«В течение нескольких лет поступают обращения, связанные с отказами органами Пенсионного фонда РФ в оплате гражданами за счет средств материнского (семейного) капитала образовательных услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями <…>. Прошу вас оказать содействие в решении проблемы», — отмечается в обращении Титова.
В письме говорится о том, что в федеральном законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» есть пункт о том, что средства маткапитала могут быть направлены на образование, однако там не указано об индивидуальных предпринимателях, располагающих лицензией на осуществление дополнительного образования. Борис Титов добавил, что надеется на то, что поправки в закон все же будут. В таком случае, родителей избавят от необходимости тратить время на суды.
Материнский капитал с 2022 года будет индексироваться по фактической, а не прогнозируемой инфляцией. Соответственно, в следующем году выплата составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей — на последующих детей.
Частные детские сады необходимо внести в текст закона о материнском капитале. Такое предложение выдвинул уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он направил письмо на рассмотрение вице-премьеру России Татьяне Голиковой. «В течение нескольких лет поступают обращения, связанные с отказами органами Пенсионного фонда РФ в оплате гражданами за счет средств материнского (семейного) капитала образовательных услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями <…>. Прошу вас оказать содействие в решении проблемы», — отмечается в обращении Титова. В письме говорится о том, что в федеральном законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» есть пункт о том, что средства маткапитала могут быть направлены на образование, однако там не указано об индивидуальных предпринимателях, располагающих лицензией на осуществление дополнительного образования. Борис Титов добавил, что надеется на то, что поправки в закон все же будут. В таком случае, родителей избавят от необходимости тратить время на суды. Материнский капитал с 2022 года будет индексироваться по фактической, а не прогнозируемой инфляцией. Соответственно, в следующем году выплата составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей — на последующих детей.