23 декабря 2021

Титов призвал внести частные сады в закон о материнском капитале

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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, дерипаска олег, титов борис
Борис Титов попросил Голикову внести поправки в текст закона о материнском капитале Фото:

Частные детские сады необходимо внести в текст закона о материнском капитале. Такое предложение выдвинул уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он направил письмо на рассмотрение вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

«В течение нескольких лет поступают обращения, связанные с отказами органами Пенсионного фонда РФ в оплате гражданами за счет средств материнского (семейного) капитала образовательных услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями <…>. Прошу вас оказать содействие в решении проблемы», — отмечается в обращении Титова.

В письме говорится о том, что в федеральном законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» есть пункт о том, что средства маткапитала могут быть направлены на образование, однако там не указано об индивидуальных предпринимателях, располагающих лицензией на осуществление дополнительного образования. Борис Титов добавил, что надеется на то, что поправки в закон все же будут. В таком случае, родителей избавят от необходимости тратить время на суды.

Материнский капитал с 2022 года будет индексироваться по фактической, а не прогнозируемой инфляцией. Соответственно, в следующем году выплата составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей — на последующих детей.

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Частные детские сады необходимо внести в текст закона о материнском капитале. Такое предложение выдвинул уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он направил письмо на рассмотрение вице-премьеру России Татьяне Голиковой. «В течение нескольких лет поступают обращения, связанные с отказами органами Пенсионного фонда РФ в оплате гражданами за счет средств материнского (семейного) капитала образовательных услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями <…>. Прошу вас оказать содействие в решении проблемы», — отмечается в обращении Титова. В письме говорится о том, что в федеральном законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» есть пункт о том, что средства маткапитала могут быть направлены на образование, однако там не указано об индивидуальных предпринимателях, располагающих лицензией на осуществление дополнительного образования. Борис Титов добавил, что надеется на то, что поправки в закон все же будут. В таком случае, родителей избавят от необходимости тратить время на суды. Материнский капитал с 2022 года будет индексироваться по фактической, а не прогнозируемой инфляцией. Соответственно, в следующем году выплата составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей — на последующих детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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