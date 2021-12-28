В Екатеринбурге эвакуируют ТЦ «Гринвич». Скрин

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Торгово-развлекательный центр «Гринвич». Екатеринбург, гринвич, трц гринвич, центральный вход
В «Гринвиче» произошло задымление Фото:

В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» эвакуируют посетителей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«По громкой связи объявили, что в здании произошло задымление. Просят посетителей покинуть здание», — передает журналист агентства с места событий.

Руководитель отдела рекламы ТЦ «Гринвич» и «Пассаж» Илья Клюжин в разговоре с корреспондентом URA.RU отказался комментировать ситуацию. В МЧС России по Свердловской области не смогли предоставить оперативный комментарий.

Обновлено в 21:54. Клюжин сообщил, что причиной эвакуации стал звонок о минировании торгового центра. В МЧС сообщили, что пожара и задымления в здании нет, сообщает ЕАН. Также журналист сообщает, что в результате эвакуации возникли пробки на парковке ТЦ.

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В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» эвакуируют посетителей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «По громкой связи объявили, что в здании произошло задымление. Просят посетителей покинуть здание», — передает журналист агентства с места событий. Руководитель отдела рекламы ТЦ «Гринвич» и «Пассаж» Илья Клюжин в разговоре с корреспондентом URA.RU отказался комментировать ситуацию. В МЧС России по Свердловской области не смогли предоставить оперативный комментарий. Обновлено в 21:54. Клюжин сообщил, что причиной эвакуации стал звонок о минировании торгового центра. В МЧС сообщили, что пожара и задымления в здании нет, сообщает ЕАН. Также журналист сообщает, что в результате эвакуации возникли пробки на парковке ТЦ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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