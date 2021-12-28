В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» эвакуируют посетителей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«По громкой связи объявили, что в здании произошло задымление. Просят посетителей покинуть здание», — передает журналист агентства с места событий.
Руководитель отдела рекламы ТЦ «Гринвич» и «Пассаж» Илья Клюжин в разговоре с корреспондентом URA.RU отказался комментировать ситуацию. В МЧС России по Свердловской области не смогли предоставить оперативный комментарий.
Обновлено в 21:54. Клюжин сообщил, что причиной эвакуации стал звонок о минировании торгового центра. В МЧС сообщили, что пожара и задымления в здании нет, сообщает ЕАН. Также журналист сообщает, что в результате эвакуации возникли пробки на парковке ТЦ.
В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» эвакуируют посетителей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «По громкой связи объявили, что в здании произошло задымление. Просят посетителей покинуть здание», — передает журналист агентства с места событий. Руководитель отдела рекламы ТЦ «Гринвич» и «Пассаж» Илья Клюжин в разговоре с корреспондентом URA.RU отказался комментировать ситуацию. В МЧС России по Свердловской области не смогли предоставить оперативный комментарий. Обновлено в 21:54. Клюжин сообщил, что причиной эвакуации стал звонок о минировании торгового центра. В МЧС сообщили, что пожара и задымления в здании нет, сообщает ЕАН. Также журналист сообщает, что в результате эвакуации возникли пробки на парковке ТЦ.