В Пермском крае от болезни скончался экс-мэр

Прощание с бывшим главой Лысьвы состоится 31 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший глава Лысьвенского городского поселения (сейчас — городской округ, Пермский край) Юрий Мыльников скончался. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщила на своей странице в соцсети «Вконтакте» администрация Лысьвенского округа.

«После продолжительной болезни скончался Юрий Юрьевич Мыльников. Прощание состоится 31 декабря», — сообщает мэрия.

Мыльников занимал пост главы поселения с 2007 по 2011 годы. До этого он работал на Лысьвенском турбогенераторном заводе и предприятии «Привод».