28 декабря 2021

В Пермском крае от болезни скончался экс-мэр

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие памятной таблички генерал-майору Александру Павлову. Екатеринбург, траур, гвоздика
Прощание с бывшим главой Лысьвы состоится 31 декабря Фото:

Бывший глава Лысьвенского городского поселения (сейчас — городской округ, Пермский край) Юрий Мыльников скончался. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщила на своей странице в соцсети «Вконтакте» администрация Лысьвенского округа.

«После продолжительной болезни скончался Юрий Юрьевич Мыльников. Прощание состоится 31 декабря», — сообщает мэрия.

Мыльников занимал пост главы поселения с 2007 по 2011 годы. До этого он работал на Лысьвенском турбогенераторном заводе и предприятии «Привод».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший глава Лысьвенского городского поселения (сейчас — городской округ, Пермский край) Юрий Мыльников скончался. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщила на своей странице в соцсети «Вконтакте» администрация Лысьвенского округа. «После продолжительной болезни скончался Юрий Юрьевич Мыльников. Прощание состоится 31 декабря», — сообщает мэрия. Мыльников занимал пост главы поселения с 2007 по 2011 годы. До этого он работал на Лысьвенском турбогенераторном заводе и предприятии «Привод».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...