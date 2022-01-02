02 января 2022

В Роспотребнадзоре назвали новый симптом COVID у детей

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У заболевших COVID-19 детей может начаться обморожение, сообщил Александр Горелов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У болеющих коронавирусом детей может проявиться симптом, похожий на обморожение, — так называемые «ковидные пальцы». Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«В целом, помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться различные нарушения. Сравнительно недавно ученые описали так называемые „ковидные пальцы“ — осложнение после ковида, напоминающее обморожение», — сказал Горелов в беседе с РИА «Новости».

Ранее в Роспотребнадзоре озвучили основные симптомы заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». По словам специалистов, это слабость, повышение температуры и головные боли. Среди необычных симптомов ученые выделяют припухлости и покраснение кожи, пишет «Национальная служба новостей». В оперштабе по борьбе с COVID-19 отметили, что новый «омикрон»-штамм особенно быстро распространяется среди детей, сообщает RT.

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У болеющих коронавирусом детей может проявиться симптом, похожий на обморожение, — так называемые «ковидные пальцы». Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «В целом, помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться различные нарушения. Сравнительно недавно ученые описали так называемые „ковидные пальцы“ — осложнение после ковида, напоминающее обморожение», — сказал Горелов в беседе с РИА «Новости». Ранее в Роспотребнадзоре озвучили основные симптомы заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». По словам специалистов, это слабость, повышение температуры и головные боли. Среди необычных симптомов ученые выделяют припухлости и покраснение кожи, пишет «Национальная служба новостей». В оперштабе по борьбе с COVID-19 отметили, что новый «омикрон»-штамм особенно быстро распространяется среди детей, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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