В Кремле рассказали о зле из соцсетей

10 января 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

В Кремле высказались о влиянии соцсетей на протесты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Соцсети несут не только добро, но и зло, последнее нужно уничтожить. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Соцсети, очевидно, помимо добра несут зло. И задача — купировать это зло. Это давняя история и она нашла свое очевидное подтверждение в ход событий в Казахстане», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Протесты в Казахстане начались после Нового года. Причиной недовольства стал рост цен на сжиженный газ. Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации и обратился за помощью к лидерам стран организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В республику прибыли военные из нескольких стран, в том числе из России. В МИД Казахстана считают, что в митингах участвовали люди, ранее воевавшие в горячих точках на стороне радикальных исламистов. Правоохранители задержали в Казахстане около 6 тыс. человек, сообщает RT. Президент России Владимир Путин заявил, что во время беспорядков в Казахстане использовали те же технологии, как при украинских митингах на Майдане в 2014 году. По его словам, Казахстан столкнулся с прямой угрозой государственности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соцсети несут не только добро, но и зло, последнее нужно уничтожить. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Соцсети, очевидно, помимо добра несут зло. И задача — купировать это зло. Это давняя история и она нашла свое очевидное подтверждение в ход событий в Казахстане», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Протесты в Казахстане начались после Нового года. Причиной недовольства стал рост цен на сжиженный газ. Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации и обратился за помощью к лидерам стран организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В республику прибыли военные из нескольких стран, в том числе из России. В МИД Казахстана считают, что в митингах участвовали люди, ранее воевавшие в горячих точках на стороне радикальных исламистов. Правоохранители задержали в Казахстане около 6 тыс. человек, сообщает RT. Президент России Владимир Путин заявил, что во время беспорядков в Казахстане использовали те же технологии, как при украинских митингах на Майдане в 2014 году. По его словам, Казахстан столкнулся с прямой угрозой государственности.