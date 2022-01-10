Российские беспилотники перебросили в Казахстан

10 января 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

В Алматы развернуто два расчета беспилотников Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Российские миротворцы перебросили в Алматы беспилотники «Орлан-10». Техника нужна для наблюдения за ситуацией. «Миротворцы РФ развернули в аэропорту Алматы расчеты беспилотников „Орлан-10“», — такую информацию передает корреспондент издания ТАСС, находящийся на месте событий. Отмечается, что уже развернуто два расчета беспилотников. С помощью них миротворцы будут круглосуточно наблюдать за местностью. Для этого также будет использован тепловизор. Ситуация в Казахстане изменилась после Нового года: жители начали протестовать из-за повышения цен на сжиженный газ. В итоге акции переросли в столкновения с полицией и акты мародерства. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации. В МИД Казахстана сообщили, что среди митингующих были люди, которые воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В Казахстан по запросу президента республики Касым-Жомарта Токаева были направлены миротворцы ОДКБ из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на срок, который определит глава республики , пишет Pravda.Ru. Это может привести к усилению авторитета и военного потенциала этого военно-политического союза, отмечает MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские миротворцы перебросили в Алматы беспилотники «Орлан-10». Техника нужна для наблюдения за ситуацией. «Миротворцы РФ развернули в аэропорту Алматы расчеты беспилотников „Орлан-10“», — такую информацию передает корреспондент издания ТАСС, находящийся на месте событий. Отмечается, что уже развернуто два расчета беспилотников. С помощью них миротворцы будут круглосуточно наблюдать за местностью. Для этого также будет использован тепловизор. Ситуация в Казахстане изменилась после Нового года: жители начали протестовать из-за повышения цен на сжиженный газ. В итоге акции переросли в столкновения с полицией и акты мародерства. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации. В МИД Казахстана сообщили, что среди митингующих были люди, которые воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В Казахстан по запросу президента республики Касым-Жомарта Токаева были направлены миротворцы ОДКБ из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на срок, который определит глава республики, пишет Pravda.Ru. Это может привести к усилению авторитета и военного потенциала этого военно-политического союза, отмечает MK.RU.