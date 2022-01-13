Умер наставник Безрукова, Миронова и Машкова

13 января 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Михаил Лобанов скончался от продолжительной болезни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заслуженный артист России, один из ведущих педагогов школы-студии МХАТ Михаил Лобанов скончался в возрасте 76 лет от продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе театрального вуза. Заслуженный деятель искусств был наставником актеров Сергея Безрукова, Владимира Машкова и Евгения Миронова. «Михаил Лобанов скончался на 77 году жизни. Олег Табаков считал его своим главным соратником в деле воспитания театральной молодежи, бесконечно доверял ему», — сообщается в официальной группе школы-студии МХАТ в социальной сети «Вконтакте». Лобанов преподавал в театральном вузе с 1980 года и был режиссером массы дипломных спектаклей. В числе его учеников были «первые звезды российской сцены», в том числе Безруков, Машков, Миронов, а также артисты Ирина Апексимова, Алена Хованская и Виталий Егоров. В пресс-службе Лобанова описали как «педагога удивительной человечности, честности», который обладал навыком «создавать актеров с нуля». На экране заслуженный артист РФ дебютировал в 1972 году. Тогда он сыграл главную роль в детективе «Дела давно минувших дней…». Также он снимался в фильмах «Масштабные ребята», «Записки охотника», «Одиножды один», «Уходя, оглянись…» и «Профессия — следователь». Лобанов принимал участие в озвучке мультфильмов. Его голосом говорят Пегасик из «Незнайки в Солнечном городе» и мальчик Микка в «Дядюшке Ау». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заслуженный артист России, один из ведущих педагогов школы-студии МХАТ Михаил Лобанов скончался в возрасте 76 лет от продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе театрального вуза. Заслуженный деятель искусств был наставником актеров Сергея Безрукова, Владимира Машкова и Евгения Миронова. «Михаил Лобанов скончался на 77 году жизни. Олег Табаков считал его своим главным соратником в деле воспитания театральной молодежи, бесконечно доверял ему», — сообщается в официальной группе школы-студии МХАТ в социальной сети «Вконтакте». Лобанов преподавал в театральном вузе с 1980 года и был режиссером массы дипломных спектаклей. В числе его учеников были «первые звезды российской сцены», в том числе Безруков, Машков, Миронов, а также артисты Ирина Апексимова, Алена Хованская и Виталий Егоров. В пресс-службе Лобанова описали как «педагога удивительной человечности, честности», который обладал навыком «создавать актеров с нуля». На экране заслуженный артист РФ дебютировал в 1972 году. Тогда он сыграл главную роль в детективе «Дела давно минувших дней…». Также он снимался в фильмах «Масштабные ребята», «Записки охотника», «Одиножды один», «Уходя, оглянись…» и «Профессия — следователь». Лобанов принимал участие в озвучке мультфильмов. Его голосом говорят Пегасик из «Незнайки в Солнечном городе» и мальчик Микка в «Дядюшке Ау».