Пермскому экс-министру вынесли приговор

Также Ковтуну запрещено занимать должности на госслужбе Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Пермского экс-министра территориальной безопасности Андрея Ковтуна, которого был обвинен в мошенничестве, осудили на три года лишения свободы условно. Также ему назначен штраф в 50 тыс. рублей. По версии следствия, Ковтун фиктивно трудоустроил егерем в отряд противопожарной службы своего знакомого Вячеслава Верещагина.

«Суд назначил Ковтуну три года лишения свободы условно и штраф на сумму 50 тысяч рублей», — сообщает Properm. Экс-министра лишили звания генерал-майор, также ему запретили занимать должности на государственной службе.

Вячеслав Верещагин, которого трудоустроил Ковтун на службу без обязательств работать, тоже осужден за мошенничество. Ему назначен штраф в 300 тыс. рублей. Гособвинение просило для обоих осужденных реальный срок лишения свободы от 4 лет.

Ранее Ковтун уже был осужден за превышение должностных полномочий на 3 года и 8 месяцев условно. В мае этого года экс-министру вновь было предъявлено обвинение уже по статье о мошенничестве.

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