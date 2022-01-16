16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

Пермскому экс-министру вынесли приговор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по избранию меры пресечения экс-министру Пермского края Ковтуну Андрею в Свердловском районном суде. Пермь, ковтун андрей
Также Ковтуну запрещено занимать должности на госслужбе Фото:

Пермского экс-министра территориальной безопасности Андрея Ковтуна, которого был обвинен в мошенничестве, осудили на три года лишения свободы условно. Также ему назначен штраф в 50 тыс. рублей. По версии следствия, Ковтун фиктивно трудоустроил егерем в отряд противопожарной службы своего знакомого Вячеслава Верещагина.

«Суд назначил Ковтуну три года лишения свободы условно и штраф на сумму 50 тысяч рублей», — сообщает Properm. Экс-министра лишили звания генерал-майор, также ему запретили занимать должности на государственной службе.

Вячеслав Верещагин, которого трудоустроил Ковтун на службу без обязательств работать, тоже осужден за мошенничество. Ему назначен штраф в 300 тыс. рублей. Гособвинение просило для обоих осужденных реальный срок лишения свободы от 4 лет.

Ранее Ковтун уже был осужден за превышение должностных полномочий на 3 года и 8 месяцев условно. В мае этого года экс-министру вновь было предъявлено обвинение уже по статье о мошенничестве.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермского экс-министра территориальной безопасности Андрея Ковтуна, которого был обвинен в мошенничестве, осудили на три года лишения свободы условно. Также ему назначен штраф в 50 тыс. рублей. По версии следствия, Ковтун фиктивно трудоустроил егерем в отряд противопожарной службы своего знакомого Вячеслава Верещагина. «Суд назначил Ковтуну три года лишения свободы условно и штраф на сумму 50 тысяч рублей», — сообщает Properm. Экс-министра лишили звания генерал-майор, также ему запретили занимать должности на государственной службе. Вячеслав Верещагин, которого трудоустроил Ковтун на службу без обязательств работать, тоже осужден за мошенничество. Ему назначен штраф в 300 тыс. рублей. Гособвинение просило для обоих осужденных реальный срок лишения свободы от 4 лет. Ранее Ковтун уже был осужден за превышение должностных полномочий на 3 года и 8 месяцев условно. В мае этого года экс-министру вновь было предъявлено обвинение уже по статье о мошенничестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...