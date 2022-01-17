Александр Ивачев лично пришел на слушание в областном суде Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Свердловской области — 2021

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению иска экс-депутата свердловского заксобрания, бизнесмена Валерия Савельева (AVS Group) об отмене результатов выборов в заксобрание в Чкаловском округе Екатеринбурга, на которых победил лидер реготделения КПРФ, вице-спикер парламента Александр Ивачев. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

Самого Савельева на первом заседании нет, его представляют юристы. Ивачев пришел в 28-й зал суда с соратниками — депутатом гордумы Русланом Камалетдиновым и депутатом заксо Олегом Гордеевым. Кроме того, присутствуют сотрудники облизбиркома и глава Чкаловской ТИК Елена Райкова.

Представитель Савельева сразу же попросила о двухдневном перерыве в заседании и допросе свидетелей, которые, по ее словам, не смогли прийти из-за «наложившихся новогодних праздников». «Возражение со стороны ответчика мы поручили только перед заседанием. Ходатайствуем об ознакомлении [с предоставленными стороной Ивачева документами] и, соответственно, объявлении перерыва», — сказала юрист.

«Суд, выслушав мнения сторон, определил отказать в удовлетворении ходатайства [о допросе свидетелей]. Суд полагает, что оснований и необходимости в допросе свидетелей нет», — сказала судья Оксана Кориновская. Ходатайство о перерыве удовлетворено частично: заседание возобновится в 14:00 18 января.

На выборах в сентябре 2021 года Савельев, который возглавляет Чкаловское отделение «Единой России», уступил Ивачеву с разницей в 700 голосов, и не смог переизбраться в региональный парламент, где он работал с 2005 года. Источники URA.RU рассказывали о кулуарных разборках в городской и областной власти, спровоцированных таким итогом. Для самого Савельева это стало настоящим ударом (его даже госпитализировали из-за проблем с сердцем). Но перед Новым годом мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал понять бизнесмену, что его политическая карьера не закончена.

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