18 января 2022

Отец Сергий написал из СИЗО обращение к пастве

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Схиигумен Сергий и его сторонники. Свердловская область, Среднеуральск, отец сергий, схиигумен сергий
Отец Сергий поздравил паству с Крещением Фото:
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Дело отца Сергия

Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов), приговоренный к колонии, обратился к своим сторонникам с просьбой молиться о его освобождении. Соответствующая информация размещена в социальной сети «ВКонтакте».

«Попроси всех, кто меня знает, почитать молитву по соглашению о моем освобождении. С верой о встрече в этом году», — говорится в сообщении группы «Паломники Среднеуральского женского монастыря» в соцсети. Экс-схиигумен поздравил христиан с Крещением и попросил придерживаться принципов своей веры.

Адвокат Романова Павел Бабиков в разговоре с URA.RU не опроверг и не подтвердил информацию о словах Сергия. Юрист допустил, что экс-схиигумен мог отправить обращение по электронной почте.

Отца Сергия приговорили к трем с половиной годам колонии за склонение к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Прокуратура просила для него более суровое наказание. Позднее Романова обвинили еще и в возбуждении вражды среди религиозных групп. До вынесения приговора по этому делу он будет находиться в СИЗО.

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Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов), приговоренный к колонии, обратился к своим сторонникам с просьбой молиться о его освобождении. Соответствующая информация размещена в социальной сети «ВКонтакте». «Попроси всех, кто меня знает, почитать молитву по соглашению о моем освобождении. С верой о встрече в этом году», — говорится в сообщении группы «Паломники Среднеуральского женского монастыря» в соцсети. Экс-схиигумен поздравил христиан с Крещением и попросил придерживаться принципов своей веры. Адвокат Романова Павел Бабиков в разговоре с URA.RU не опроверг и не подтвердил информацию о словах Сергия. Юрист допустил, что экс-схиигумен мог отправить обращение по электронной почте. Отца Сергия приговорили к трем с половиной годам колонии за склонение к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Прокуратура просила для него более суровое наказание. Позднее Романова обвинили еще и в возбуждении вражды среди религиозных групп. До вынесения приговора по этому делу он будет находиться в СИЗО.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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