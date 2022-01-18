В пермском минздраве детям-инвалидам отказали в лекарствах

Детей обеспечили лекарствами только по решению суда Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Министерство здравоохранения Пермского края отказало двум детям-инвалидам в предоставлении жизненно необходимых дорогостоящих лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Прокуратура проверила обращения законных представителей детей-инвалидов. В ходе проверки выяснилось, что дети нуждались в ежедневном лечении, назначенном специальной комиссией. Однако региональным ведомством им было отказано в предоставлении лекарств», — указали в надзорном органе.

В первом случае было отказано в связи с тем, что дорогостоящий препарат не входил в перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам при предоставлении набора социальных услуг, утвержденного распоряжением правительства РФ. Во втором случае чиновники мотивировали отказ тем, что лекарство не было зарегистрировано на территории России и не входило в перечень жизненно важных лекарственных препаратов.

Несмотря на объяснения, прокурор, действуя в интересах детей-инвалидов, направил в суд исковые заявления о возложении на краевой минздрав обязанности выдать детям указанные препараты. Ленинский районный суд Перми исковые требования удовлетворил. В данным момент дети в полном объеме обеспечены лекарственными средствами.

Ранее URA.RU рассказывали, что жителю Перми, страдающему спинальной мышечной атрофией, пришлось через суд добиваться назначения дорогостоящего лекарства. Местная врачебная комиссия отказала ему в препарате, отправив на дополнительные обследования в Москву.

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