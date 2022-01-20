В Перми откроется новый центр отдыха с термобассейнами и саунами

Бассейны будут с гидромассажем и каскадным душем Фото: Размик Закарян © URA.RU

В 2022 году в Перми появятся новый оздоровительный комплекс с бассейнами, саунами, гостиницей. Он расположится около Черняевского лесопарка на территории бывшей городской Водогрязелечебницы. Общая площадь комплекса составит более 14 тысяч кв. метров. Об этом сообщили в пермской торгово-промышленной палате.

«В 2002 году ГП „Тенториум“ приобрела здание водогрязелечебницы и преобразовала ее в курорт „ТЕНТОРИУМ SPA“. Сейчас заканчивается еще одна крупномасштабная реконструкция — перепрофилирование курорта в термальный комплекс. Техническое открытие первой очереди запланировано на I квартал 2022 года», — рассказали в ПТПП.

В комплекс войдут бассейны, сауна и баня, SPA-центр, гостиничный комплекс и фудкорт. Главная особенность — три бассейна (один открытый и два закрытых) с добавлением минеральной воды из скважин, расположенных на территории терм. Всего здесь — 8 скважин с пермской минеральной водой разного состава.

Планы по реконструкции рассчитаны еще на год, к концу 2022 года планируется открытие второй очереди, в которой будут располагаться бани мира. Предполагается, что в комплексе будут как длительные программы отдыха, так и туры выходного дня.

Ранее URA.RU писало, что к юбилею Перми власти пустят по Каме скоростные суда. Планируется, что по туристическим маршрутам «короткого» дня будут ходить суда на электротяге с хорошим панорамным остеклением.

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