Пермский врач назвал причину тяжелых случаев COVID после вакцины

21 января 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Главврач отметил, что тяжело болеют те, у кого подошел срок вакцинации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Из трех тысяч заболевших коронавирусом за последние полгода тяжело переносили болезнь 27 человек. Об этом рассказал в видеоролике главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов. Ролик опубликован в телеграм-канале «Компрос», который считается близким к администрации губернатора Пермского края. «Действительно болеют вакцинированные. Никто этого никогда не скрывал, это факт. Но болеют они в общей массе намного легче. За последние шесть месяцев в среднем количество пациентов, поступивших в COVID-корпус краевой больницы, варьируется от 510 до 530 человек в месяц. Умножаем на шесть и получаем порядка 3100-3200 пациентов. На эти 3 тысячи пациентов тяжело болеющих вакцинированных пациентов — 27 человек за полгода», — заявил Анатолий Касатов. И добавил, что «если мы вакцинированы, это не значит, что мы обладаем 100%-й защитой». Он отметил, что тяжело болеют пациенты, у которых подошел срок ревакцинации. И рассказал еще об одной закономерности. «Поскольку у нас вакцинировано абсолютное большинство сотрудников за исключением тех, у кого имеются медотводы, мы периодически смотрим уровень антител у них. И к пятому-шестому месяцу количество антител снижается. А вот вовремя проведенная ревакцинация повышает их количество», — рассказал Касатов. И призвал всех, даже вакцинированных, соблюдать защитные меры. На заседании оперштаба по распространению коронавируса 17 января Анатолий Касатов рассказал, что в краевой больнице зафиксирован также случай смерти вакцинированной пациентки. У нее подошел срок ревакцинации, причем уже давно. На заседании штаба тогда власти представили план борьбы с новым штаммом «Омикрон». А губернатор Пермского края допустил возможность введения локдауна. Глава минздрава Анастасия Крутень пояснила позже, что это решение будет приниматься исходя из ситуации. Пермские школы уже начали переходить на дистанционное обучение. Власти ждут поступления вакцины, чтобы начать прививочную кампанию среди детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из трех тысяч заболевших коронавирусом за последние полгода тяжело переносили болезнь 27 человек. Об этом рассказал в видеоролике главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов. Ролик опубликован в телеграм-канале «Компрос», который считается близким к администрации губернатора Пермского края. «Действительно болеют вакцинированные. Никто этого никогда не скрывал, это факт. Но болеют они в общей массе намного легче. За последние шесть месяцев в среднем количество пациентов, поступивших в COVID-корпус краевой больницы, варьируется от 510 до 530 человек в месяц. Умножаем на шесть и получаем порядка 3100-3200 пациентов. На эти 3 тысячи пациентов тяжело болеющих вакцинированных пациентов — 27 человек за полгода», — заявил Анатолий Касатов. И добавил, что «если мы вакцинированы, это не значит, что мы обладаем 100%-й защитой». Он отметил, что тяжело болеют пациенты, у которых подошел срок ревакцинации. И рассказал еще об одной закономерности. «Поскольку у нас вакцинировано абсолютное большинство сотрудников за исключением тех, у кого имеются медотводы, мы периодически смотрим уровень антител у них. И к пятому-шестому месяцу количество антител снижается. А вот вовремя проведенная ревакцинация повышает их количество», — рассказал Касатов. И призвал всех, даже вакцинированных, соблюдать защитные меры. На заседании оперштаба по распространению коронавируса 17 января Анатолий Касатов рассказал, что в краевой больнице зафиксирован также случай смерти вакцинированной пациентки. У нее подошел срок ревакцинации, причем уже давно. На заседании штаба тогда власти представили план борьбы с новым штаммом «Омикрон». А губернатор Пермского края допустил возможность введения локдауна. Глава минздрава Анастасия Крутень пояснила позже, что это решение будет приниматься исходя из ситуации. Пермские школы уже начали переходить на дистанционное обучение. Власти ждут поступления вакцины, чтобы начать прививочную кампанию среди детей.