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В Пермском крае новое повышение цен на проезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автобусы. Пермь, автобус, пермь
Проезд подорожал и в Краснокамске — до 30 рублей Фото:

На пермских междугородних автобусах, которые ездят в соседние муниципалитеты, повысились цены на проезд. Об этом сообщили в Министерстве транспорта края.

«На междугородний транспорт, который совершает поездки по Перми и в муниципалитеты также повысились цены», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Тарифы на таких маршрутах были увеличены только на территории Перми. За городом стоимость осталась прежней.

Как пояснили в ведомстве, при посадке на междугородний транспорт на территории города Перми, пассажир платит цену в 33 рубля. А при посадке за городом он оплачивает уже по другому тарифу, который устанавливается перевозчиком или местным муниципалитетом. Также в пресс-службе сообщили, что проезд повышен и в Краснокамске. Теперь стоимость одной поездки составляет 30 рублей.

Ранее, 10 января, власти Перми уже принимали решение о повышении стоимости проезда. Билет в пермском общественном транспорте подорожал с 26 рублей до 33. Также были отменены бесплатные пересадки, вместо них можно оплатить следующую поездку в течении 60 минут со скидкой 50%.

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На пермских междугородних автобусах, которые ездят в соседние муниципалитеты, повысились цены на проезд. Об этом сообщили в Министерстве транспорта края. «На междугородний транспорт, который совершает поездки по Перми и в муниципалитеты также повысились цены», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Тарифы на таких маршрутах были увеличены только на территории Перми. За городом стоимость осталась прежней. Как пояснили в ведомстве, при посадке на междугородний транспорт на территории города Перми, пассажир платит цену в 33 рубля. А при посадке за городом он оплачивает уже по другому тарифу, который устанавливается перевозчиком или местным муниципалитетом. Также в пресс-службе сообщили, что проезд повышен и в Краснокамске. Теперь стоимость одной поездки составляет 30 рублей. Ранее, 10 января, власти Перми уже принимали решение о повышении стоимости проезда. Билет в пермском общественном транспорте подорожал с 26 рублей до 33. Также были отменены бесплатные пересадки, вместо них можно оплатить следующую поездку в течении 60 минут со скидкой 50%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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