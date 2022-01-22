В Пермском крае новое повышение цен на проезд

На пермских междугородних автобусах, которые ездят в соседние муниципалитеты, повысились цены на проезд. Об этом сообщили в Министерстве транспорта края.
«На междугородний транспорт, который совершает поездки по Перми и в муниципалитеты также повысились цены», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Тарифы на таких маршрутах были увеличены только на территории Перми. За городом стоимость осталась прежней.
Как пояснили в ведомстве, при посадке на междугородний транспорт на территории города Перми, пассажир платит цену в 33 рубля. А при посадке за городом он оплачивает уже по другому тарифу, который устанавливается перевозчиком или местным муниципалитетом. Также в пресс-службе сообщили, что проезд повышен и в Краснокамске. Теперь стоимость одной поездки составляет 30 рублей.
Ранее, 10 января, власти Перми уже принимали решение о повышении стоимости проезда. Билет в пермском общественном транспорте подорожал с 26 рублей до 33. Также были отменены бесплатные пересадки, вместо них можно оплатить следующую поездку в течении 60 минут со скидкой 50%.
На пермских междугородних автобусах, которые ездят в соседние муниципалитеты, повысились цены на проезд. Об этом сообщили в Министерстве транспорта края. «На междугородний транспорт, который совершает поездки по Перми и в муниципалитеты также повысились цены», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Тарифы на таких маршрутах были увеличены только на территории Перми. За городом стоимость осталась прежней. Как пояснили в ведомстве, при посадке на междугородний транспорт на территории города Перми, пассажир платит цену в 33 рубля. А при посадке за городом он оплачивает уже по другому тарифу, который устанавливается перевозчиком или местным муниципалитетом. Также в пресс-службе сообщили, что проезд повышен и в Краснокамске. Теперь стоимость одной поездки составляет 30 рублей. Ранее, 10 января, власти Перми уже принимали решение о повышении стоимости проезда. Билет в пермском общественном транспорте подорожал с 26 рублей до 33. Также были отменены бесплатные пересадки, вместо них можно оплатить следующую поездку в течении 60 минут со скидкой 50%.