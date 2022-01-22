В Пермском крае новое повышение цен на проезд

24 января 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Проезд подорожал и в Краснокамске — до 30 рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU На пермских междугородних автобусах, которые ездят в соседние муниципалитеты, повысились цены на проезд. Об этом сообщили в Министерстве транспорта края. «На междугородний транспорт, который совершает поездки по Перми и в муниципалитеты также повысились цены», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Тарифы на таких маршрутах были увеличены только на территории Перми. За городом стоимость осталась прежней. Как пояснили в ведомстве, при посадке на междугородний транспорт на территории города Перми, пассажир платит цену в 33 рубля. А при посадке за городом он оплачивает уже по другому тарифу, который устанавливается перевозчиком или местным муниципалитетом. Также в пресс-службе сообщили, что проезд повышен и в Краснокамске. Теперь стоимость одной поездки составляет 30 рублей. Ранее, 10 января, власти Перми уже принимали решение о повышении стоимости проезда. Билет в пермском общественном транспорте подорожал с 26 рублей до 33. Также были отменены бесплатные пересадки, вместо них можно оплатить следующую поездку в течении 60 минут со скидкой 50%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На пермских междугородних автобусах, которые ездят в соседние муниципалитеты, повысились цены на проезд. Об этом сообщили в Министерстве транспорта края. «На междугородний транспорт, который совершает поездки по Перми и в муниципалитеты также повысились цены», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Тарифы на таких маршрутах были увеличены только на территории Перми. За городом стоимость осталась прежней. Как пояснили в ведомстве, при посадке на междугородний транспорт на территории города Перми, пассажир платит цену в 33 рубля. А при посадке за городом он оплачивает уже по другому тарифу, который устанавливается перевозчиком или местным муниципалитетом. Также в пресс-службе сообщили, что проезд повышен и в Краснокамске. Теперь стоимость одной поездки составляет 30 рублей. Ранее, 10 января, власти Перми уже принимали решение о повышении стоимости проезда. Билет в пермском общественном транспорте подорожал с 26 рублей до 33. Также были отменены бесплатные пересадки, вместо них можно оплатить следующую поездку в течении 60 минут со скидкой 50%.