У семьи Сергея и Евгения Вайнштейнов сменился бизнес-партнер Фото: Кондрат Александров © URA.RU

АО «Генериум», получившее регистрационное удостоверение на производство вакцины «Спутник V», продало долю в сети коммерческих клиник «Лотос» в Челябинской области столичной компании «Миг». Ранее сеть принадлежала семье бизнесменов Сергея и Евгения Вайнштейнов, но в июле 2021 года «Генериум» приобрел 50% компании.

Согласно сервису СБИС, теперь 50% доли в «Лотосе» принадлежит ООО «Миг». Основными видами его деятельности заявлены экспертные и оценочные услуги.

Стоимость сети «Лотос» оценивается в 63,2 млн рублей. Еще 44% осталось у Александры Вайнштейн. Еще 4% принадлежат Екатерине Дороховой. Уставной капитал медицинского центра «Лотос» составляет 128 млн рублей. При этом стоимость бизнеса оценивается в 210 млн рублей, а годовая выручка — без малого в миллиард рублей. В сеть «Лотос» входят 11 учреждений в Челябинске, а также клиники в Копейске и Златоусте.

Весной 2020 года «Генериум» зарегистрировал первый российский экспресс-тест на COVID-19. Позже компания, зарегистрированная во Владимирской области с уставным капиталом в 485 млн рублей, стала производить «Спутник V». Затем «Генериум» подал заявку на проведение клинических исследований назальной формы «Спутника».

Доля «Генериума» теперь перешла к ООО «Миг» Скрин: сайт сервиса СБИС

АО «Генериум» владел долей в клиниках «Лотос» с июля 2021 года Скрин: сайт сервиса СБИС

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