24 января 2022
23 января 2022

Производитель «Спутника» вышел из актива челябинских олигархов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧТПЗ, СПП, Челябинск, вайнштейн евгений, вайнштейн сергей
У семьи Сергея и Евгения Вайнштейнов сменился бизнес-партнер Фото:

АО «Генериум», получившее регистрационное удостоверение на производство вакцины «Спутник V», продало долю в сети коммерческих клиник «Лотос» в Челябинской области столичной компании «Миг». Ранее сеть принадлежала семье бизнесменов Сергея и Евгения Вайнштейнов, но в июле 2021 года «Генериум» приобрел 50% компании.

Согласно сервису СБИС, теперь 50% доли в «Лотосе» принадлежит ООО «Миг». Основными видами его деятельности заявлены экспертные и оценочные услуги.

Стоимость сети «Лотос» оценивается в 63,2 млн рублей. Еще 44% осталось у Александры Вайнштейн. Еще 4% принадлежат Екатерине Дороховой. Уставной капитал медицинского центра «Лотос» составляет 128 млн рублей. При этом стоимость бизнеса оценивается в 210 млн рублей, а годовая выручка — без малого в миллиард рублей. В сеть «Лотос» входят 11 учреждений в Челябинске, а также клиники в Копейске и Златоусте.

Весной 2020 года «Генериум» зарегистрировал первый российский экспресс-тест на COVID-19. Позже компания, зарегистрированная во Владимирской области с уставным капиталом в 485 млн рублей, стала производить «Спутник V». Затем «Генериум» подал заявку на проведение клинических исследований назальной формы «Спутника».

Доля «Генериума» теперь перешла к ООО «Миг»
АО «Генериум» владел долей в клиниках «Лотос» с июля 2021 года
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АО «Генериум», получившее регистрационное удостоверение на производство вакцины «Спутник V», продало долю в сети коммерческих клиник «Лотос» в Челябинской области столичной компании «Миг». Ранее сеть принадлежала семье бизнесменов Сергея и Евгения Вайнштейнов, но в июле 2021 года «Генериум» приобрел 50% компании. Согласно сервису СБИС, теперь 50% доли в «Лотосе» принадлежит ООО «Миг». Основными видами его деятельности заявлены экспертные и оценочные услуги. Стоимость сети «Лотос» оценивается в 63,2 млн рублей. Еще 44% осталось у Александры Вайнштейн. Еще 4% принадлежат Екатерине Дороховой. Уставной капитал медицинского центра «Лотос» составляет 128 млн рублей. При этом стоимость бизнеса оценивается в 210 млн рублей, а годовая выручка — без малого в миллиард рублей. В сеть «Лотос» входят 11 учреждений в Челябинске, а также клиники в Копейске и Златоусте. Весной 2020 года «Генериум» зарегистрировал первый российский экспресс-тест на COVID-19. Позже компания, зарегистрированная во Владимирской области с уставным капиталом в 485 млн рублей, стала производить «Спутник V». Затем «Генериум» подал заявку на проведение клинических исследований назальной формы «Спутника».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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