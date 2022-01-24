Беглов перевел Петербург в «мобилизационный режим» из-за COVID

Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной, заявил Александр Беглов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за осложнения ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге город переходит в «мобилизационный режим». Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России».

«Хотел бы отметить серьезное осложнение эпидемической обстановки. На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости — более 9 тысяч инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим», — сказал Беглов.

Губернатор сообщил, что в городе готовится ужесточение мер по противодействию COVID-19, а также более жесткие санитарные ограничения. «Впервые за время пандемии Петербург меняет систему оказания государственной медицинской помощи», — заключил Беглов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Санкт-Петербург является одним из лидеров по числу заболеваний «омикрон»-штаммом коронавируса. Санкт-Петербург и Москва также обновили максимум по суточному приросту заболевших коронавирусом, пишет телеканал 360.

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