Беглов перевел Петербург в «мобилизационный режим» из-за COVID

Из-за осложнения ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге город переходит в «мобилизационный режим». Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России».
«Хотел бы отметить серьезное осложнение эпидемической обстановки. На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости — более 9 тысяч инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим», — сказал Беглов.
Губернатор сообщил, что в городе готовится ужесточение мер по противодействию COVID-19, а также более жесткие санитарные ограничения. «Впервые за время пандемии Петербург меняет систему оказания государственной медицинской помощи», — заключил Беглов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Санкт-Петербург является одним из лидеров по числу заболеваний «омикрон»-штаммом коронавируса. Санкт-Петербург и Москва также обновили максимум по суточному приросту заболевших коронавирусом, пишет телеканал 360.
Из-за осложнения ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге город переходит в «мобилизационный режим». Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России». «Хотел бы отметить серьезное осложнение эпидемической обстановки. На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости — более 9 тысяч инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим», — сказал Беглов. Губернатор сообщил, что в городе готовится ужесточение мер по противодействию COVID-19, а также более жесткие санитарные ограничения. «Впервые за время пандемии Петербург меняет систему оказания государственной медицинской помощи», — заключил Беглов. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Санкт-Петербург является одним из лидеров по числу заболеваний «омикрон»-штаммом коронавируса. Санкт-Петербург и Москва также обновили максимум по суточному приросту заболевших коронавирусом, пишет телеканал 360.