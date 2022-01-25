Губернатор Беглов ужесточил ограничения для несовершеннолетних

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Все образовательные программы для школьников в Санкт-Петербурге будут проходить дистанционно Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге ужесточили запреты для несовершеннолетних. Соответствующий указ подписал губернатор города Александр Беглов.

«Дополнительные общеобразовательные программы (как частные, так и государственные), реализуемые вне общеобразовательных школ, будут переведены в дистанционный формат. Приостанавливается предоставление в очной форме услуг несовершеннолетним в государственных художественных, технических и иных кружках, секциях, студиях. Запрещается посещение несовершеннолетним развлекательных, досуговых и спортивных мероприятий», — сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Ранее Беглов ввел в городе «мобилизационный режим» из-за ситуации с COVID-19. Санкт-Петербург остается одним ил лидеров по числу заболевших коронавирусом, пишет телеканал 360. За последние сутки в городе выявили 478 зараженных новым штаммом коронавируса «Омикрон», сообщают «Невские новости».

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Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге ужесточили запреты для несовершеннолетних. Соответствующий указ подписал губернатор города Александр Беглов. «Дополнительные общеобразовательные программы (как частные, так и государственные), реализуемые вне общеобразовательных школ, будут переведены в дистанционный формат. Приостанавливается предоставление в очной форме услуг несовершеннолетним в государственных художественных, технических и иных кружках, секциях, студиях. Запрещается посещение несовершеннолетним развлекательных, досуговых и спортивных мероприятий», — сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга. Ранее Беглов ввел в городе «мобилизационный режим» из-за ситуации с COVID-19. Санкт-Петербург остается одним ил лидеров по числу заболевших коронавирусом, пишет телеканал 360. За последние сутки в городе выявили 478 зараженных новым штаммом коронавируса «Омикрон», сообщают «Невские новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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