В пермских колониях нет медтехники для спасения заключенных

В санчастях, находящихся на территории исправительных учреждений в Пермском крае, отсутствует необходимое медоборудование, в том числе для реанимационных действий. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки, сообщает прокуратура Пермского края.
«Филиалы „Медицинская часть № 4“, „Медицинская часть №5“, „Медицинская часть № 8“, „Медицинская часть № 9“, „Больница № 1“ (дислокация Оханский район) ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России не обеспечены необходимым медицинским оборудованием и инвентарем. Результаты проверки послужили основанием для обращения в суд», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.
В частности, в МСЧ отсутствовали автоматические дефибрилляторы, реанимационные наборы, кислородные ингаляторы, портативные анализаторы уровня сахара крови, электронные спирографы и другое оборудование. Индустриальный районный суд Перми, рассмотрев иск прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, обязал ФСИН России и ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России обеспечить филиалы всем необходимым.
Пермский краевой суд оставил решение суда первой инстанции в силе. Прокуратура проконтролирует его исполнение.
Ранее URA.RU сообщало, что в исправительных колониях Пермского края второй раз за год ввели запрет на свидания. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.
В санчастях, находящихся на территории исправительных учреждений в Пермском крае, отсутствует необходимое медоборудование, в том числе для реанимационных действий. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки, сообщает прокуратура Пермского края. «Филиалы „Медицинская часть № 4“, „Медицинская часть №5“, „Медицинская часть № 8“, „Медицинская часть № 9“, „Больница № 1“ (дислокация Оханский район) ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России не обеспечены необходимым медицинским оборудованием и инвентарем. Результаты проверки послужили основанием для обращения в суд», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства. В частности, в МСЧ отсутствовали автоматические дефибрилляторы, реанимационные наборы, кислородные ингаляторы, портативные анализаторы уровня сахара крови, электронные спирографы и другое оборудование. Индустриальный районный суд Перми, рассмотрев иск прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, обязал ФСИН России и ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России обеспечить филиалы всем необходимым. Пермский краевой суд оставил решение суда первой инстанции в силе. Прокуратура проконтролирует его исполнение. Ранее URA.RU сообщало, что в исправительных колониях Пермского края второй раз за год ввели запрет на свидания. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.