Фасад здания хотят обновить к 1 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пенсионный фонд России ищет подрядчика, который капитально отремонтирует здание на ул. Мамина-Сибиряка, 38, где располагается представительство ПФР в Железнодорожном и Кировском районах Екатеринбурга. Как следует из материалов, размещенных на портале госзакупок, на обновление фасада семиэтажки (с архитектурной подсветкой) ведомство готово потратить 13,6 миллиона рублей.

«Паспорт фасада здания согласован начальником Главархитектуры администрации города Екатеринбурга. Принятые в паспорте фасадов решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта», — говорится в технической части документации. Предполагается, что работы будут проведены до 1 июня.

Здание на ул. Мамина-Сибиряка, 38 попадало в исследование URA.RU о самых дорогих объектах недвижимости Пенсионного фонда. Его приобрели в 2013 году за 294,7 млн рублей у ИП Занина Алексея Ивановича. По размеру эта сделка — пятая среди всех по стране.

Предполагается, что после ремонта здание ПФР будет выглядеть так Фото: техническая документация