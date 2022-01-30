30 января 2022
29 января 2022
28 января 2022

Свердловские власти анонсировали изменения в COVID-ограничениях

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения при посещении ТЦ
Ковидные ограничения были послаблены в канун нового года Фото:
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Коронавирус COVID-19

Изменения в ограничениях против распространения коронавирусной инфекции оперштаб Свердловской области объявит уже завтра. Об этом заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков на пресс-конференции, посвященной показателям развития социальной сферы.

«Оперштаб региона объявит новые коронавирусных ограничения 1 февраля», — заявил Креков в начале пресс-конференции. Прямая трансляция ведется на странице пресс-центра ТАСС на Facebook.

Пропускной режим с QR-кодами ослабили перед Новым годом, чтобы свердловчане успели купить подарки близким, а бизнес не потерпел убытки. QR-каникулы должны были действовать до 20 января, однако власти региона рассматривали вариант проверять документы на входе только по выходным.

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Изменения в ограничениях против распространения коронавирусной инфекции оперштаб Свердловской области объявит уже завтра. Об этом заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков на пресс-конференции, посвященной показателям развития социальной сферы. «Оперштаб региона объявит новые коронавирусных ограничения 1 февраля», — заявил Креков в начале пресс-конференции. Прямая трансляция ведется на странице пресс-центра ТАСС на Facebook. Пропускной режим с QR-кодами ослабили перед Новым годом, чтобы свердловчане успели купить подарки близким, а бизнес не потерпел убытки. QR-каникулы должны были действовать до 20 января, однако власти региона рассматривали вариант проверять документы на входе только по выходным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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