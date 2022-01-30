Свердловские власти анонсировали изменения в COVID-ограничениях

Изменения в ограничениях против распространения коронавирусной инфекции оперштаб Свердловской области объявит уже завтра. Об этом заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков на пресс-конференции, посвященной показателям развития социальной сферы.
«Оперштаб региона объявит новые коронавирусных ограничения 1 февраля», — заявил Креков в начале пресс-конференции. Прямая трансляция ведется на странице пресс-центра ТАСС на Facebook.
Пропускной режим с QR-кодами ослабили перед Новым годом, чтобы свердловчане успели купить подарки близким, а бизнес не потерпел убытки. QR-каникулы должны были действовать до 20 января, однако власти региона рассматривали вариант проверять документы на входе только по выходным.
Изменения в ограничениях против распространения коронавирусной инфекции оперштаб Свердловской области объявит уже завтра. Об этом заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков на пресс-конференции, посвященной показателям развития социальной сферы. «Оперштаб региона объявит новые коронавирусных ограничения 1 февраля», — заявил Креков в начале пресс-конференции. Прямая трансляция ведется на странице пресс-центра ТАСС на Facebook. Пропускной режим с QR-кодами ослабили перед Новым годом, чтобы свердловчане успели купить подарки близким, а бизнес не потерпел убытки. QR-каникулы должны были действовать до 20 января, однако власти региона рассматривали вариант проверять документы на входе только по выходным.