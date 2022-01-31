Спецслужбы Украины и Запада готовят провокационную кампанию Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) предупредила о масштабной провокации, готовящейся Западом и Украиной. Разведке стало известно, что Украина покажет видео о жителях Донбасса, угнетаемых Россией.

По информации Народной милиции ЛНР, спецслужбы Украины совместно с западными странами готовят информационную кампанию с целью обвинить республики Донбасса и России в агрессии против Украины. Об этом сообщается в telegram-канале разведки.

«Целью данной кампании является введение в заблуждение мировой общественности и обвинение Народных республик и Российской Федерации в агрессии против Украины. Перед силами психологических операций Украины стоит задача посеять панику среди населения и защитников Народных республик. Планируется выпуск в телеэфир постановочных видеосюжетов, в которых специально подготовленные граждане от лица мирных жителей будут рассказывать об „ужасах войны“ и просить „освободить их от российского гнета“», — говорится в сообщении.

По их данным, власти Украины будут стараться убедить граждан в правильности действий ВСУ, якобы освобождающих Донбасс от террористов. «Гибель мирных жителей Народных республик будет представляться как уничтожение террористов», — передает Народная милиция ЛНР.

Кроме этого, Киев планирует выпуск в эфир фейковых сюжетов о начале военных действий против Украины со стороны Народных республик и Российской Федерации. Еще один этап — публикация кадров, демонстрирующих успехи украинской армии по продвижению вглубь ЛНР.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что «любая провокация или попытка военной эскалации конфликта со стороны Киева — это кровь, гробы и слезы матерей с обеих сторон конфликта». Он также предостерег будущих лидеров страны от этого.

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