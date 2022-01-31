Глава ЛНР назвал последствия войны для Украины

31 января 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

«Легкой военной прогулки» для Украины не будет, сказал глава ЛНР Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Последствиями войны для Украины будут смерти людей и разрушения. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. «Любая провокация или попытка военной эскалации конфликта со стороны Киева — это кровь, гробы и слезы матерей с обеих сторон конфликта. Никакой „легкой военной прогулки“ для поднятия рейтинга очередного правителя здесь не будет, только смерть и разрушения», — сказал Леонид Пасечник в интервью РИА «Новости». Он отметил, что это должны запомнить все представители украинской власти. Пасечник также заявил, что Украина перебрасывает тяжелое вооружение и технику в Донбасс и скрывает это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По его словам, оружие, поставленное западными странами на Украину, через несколько дней появляется в Донбассе. Народная милиция ЛНР рассказала, что Украина перебросила отряд спецназа к линии соприкосновения в Донбассе, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Последствиями войны для Украины будут смерти людей и разрушения. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. «Любая провокация или попытка военной эскалации конфликта со стороны Киева — это кровь, гробы и слезы матерей с обеих сторон конфликта. Никакой „легкой военной прогулки“ для поднятия рейтинга очередного правителя здесь не будет, только смерть и разрушения», — сказал Леонид Пасечник в интервью РИА «Новости». Он отметил, что это должны запомнить все представители украинской власти. Пасечник также заявил, что Украина перебрасывает тяжелое вооружение и технику в Донбасс и скрывает это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По его словам, оружие, поставленное западными странами на Украину, через несколько дней появляется в Донбассе. Народная милиция ЛНР рассказала, что Украина перебросила отряд спецназа к линии соприкосновения в Донбассе, передает RT.