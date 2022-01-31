Глава ЛНР назвал последствия войны для Украины

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Последствия АТО и украинские блокпосты в Краматорске. Украина, военная техника, украинские войска
«Легкой военной прогулки» для Украины не будет, сказал глава ЛНР Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Последствиями войны для Украины будут смерти людей и разрушения. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«Любая провокация или попытка военной эскалации конфликта со стороны Киева — это кровь, гробы и слезы матерей с обеих сторон конфликта. Никакой „легкой военной прогулки“ для поднятия рейтинга очередного правителя здесь не будет, только смерть и разрушения», — сказал Леонид Пасечник в интервью РИА «Новости». Он отметил, что это должны запомнить все представители украинской власти.

Пасечник также заявил, что Украина перебрасывает тяжелое вооружение и технику в Донбасс и скрывает это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По его словам, оружие, поставленное западными странами на Украину, через несколько дней появляется в Донбассе. Народная милиция ЛНР рассказала, что Украина перебросила отряд спецназа к линии соприкосновения в Донбассе, передает RT.

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Последствиями войны для Украины будут смерти людей и разрушения. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. «Любая провокация или попытка военной эскалации конфликта со стороны Киева — это кровь, гробы и слезы матерей с обеих сторон конфликта. Никакой „легкой военной прогулки“ для поднятия рейтинга очередного правителя здесь не будет, только смерть и разрушения», — сказал Леонид Пасечник в интервью РИА «Новости». Он отметил, что это должны запомнить все представители украинской власти. Пасечник также заявил, что Украина перебрасывает тяжелое вооружение и технику в Донбасс и скрывает это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По его словам, оружие, поставленное западными странами на Украину, через несколько дней появляется в Донбассе. Народная милиция ЛНР рассказала, что Украина перебросила отряд спецназа к линии соприкосновения в Донбассе, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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