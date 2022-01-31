В Кольцово оценили идею о втором аэропорте Екатеринбурга

Так будет выглядеть Кольцово после реконструкцииФото предоставлено пресс-службой аэропорта
Если большая реконструкция аэропорта Кольцово пройдет успешно, новый аэропорт Екатеринбургу не будет нужен еще 20-25 лет. Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор Кольцово Александр Пастухов, отвечая на вопрос журналиста.
«Это [возможное строительство под Екатеринбургом второго аэропорта] насущная тема. Если появится второй аэропорт, Екатеринбург снова станет уникальным городом. Если мы проведем все этапы реконструкции и увеличим пропускную способность, мы рассчитываем, что закроем потребность [в новой гавани] на 20-25 лет вперед», — цитирует Пастухова корреспондент URA.RU.
Первый этап большой реконструкции Кольцово намечен на апрель 2022 года — третий квартал 2023 года. Второй начнется после Универсиады-2023, сроки его окончания пока неизвестны.
О том, что в пределах Екатеринбургской агломерации могут построить второй аэропорт, стало известно из поправок в генплан Екатеринбурга до 2025 года. Региональный министр строительства Михаил Волков позднее заявил, что журналисты якобы неверно трактовали изложенное в документе. «Есть схема территориального планирования Свердловской области, которая предусматривает наличие одного аэропорта для гражданских нужд на территории области. Строительства второго аэропорта в схеме нет», — отметил он.
Если большая реконструкция аэропорта Кольцово пройдет успешно, новый аэропорт Екатеринбургу не будет нужен еще 20-25 лет. Об этом на пресс-конференции заявил исполнительный директор Кольцово Александр Пастухов, отвечая на вопрос журналиста. «Это [возможное строительство под Екатеринбургом второго аэропорта] насущная тема. Если появится второй аэропорт, Екатеринбург снова станет уникальным городом. Если мы проведем все этапы реконструкции и увеличим пропускную способность, мы рассчитываем, что закроем потребность [в новой гавани] на 20-25 лет вперед», — цитирует Пастухова корреспондент URA.RU. Первый этап большой реконструкции Кольцово намечен на апрель 2022 года — третий квартал 2023 года. Второй начнется после Универсиады-2023, сроки его окончания пока неизвестны. О том, что в пределах Екатеринбургской агломерации могут построить второй аэропорт, стало известно из поправок в генплан Екатеринбурга до 2025 года. Региональный министр строительства Михаил Волков позднее заявил, что журналисты якобы неверно трактовали изложенное в документе. «Есть схема территориального планирования Свердловской области, которая предусматривает наличие одного аэропорта для гражданских нужд на территории области. Строительства второго аэропорта в схеме нет», — отметил он.