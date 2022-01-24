Власти Екатеринбурга не отказываются от идеи второго аэропорта

25 января 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

О том, что у Кольцово может появиться конкурент, стало известно из поправок в генплан Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Екатеринбург не отказывается от идеи строительства второго аэропорта. Об этом на встрече с журналистами заявил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. «Наверное, надо сказать честно. Пока он (аэропорт — прим.ред.) не нужен. Но лет через 15 он, возможно, понадобится», — сказал Галямов. Он также сообщил, что участок был указан в генплане с перспективой на будущее. Ранее сообщалось, что при стабильном росте пассажиропотока авиасообщения в Екатеринбурге могут построить второй аэропорт. Эта идея, по информации источников URA.RU, встревожила топ-менеджеров холдинга «Аэропорты регионов», который управляет аэропортом Кольцово. На следующий же день региональный министр строительства Михаил Волков заявил, что журналисты якобы неверно трактовали изложенное в документе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Екатеринбург не отказывается от идеи строительства второго аэропорта. Об этом на встрече с журналистами заявил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. «Наверное, надо сказать честно. Пока он (аэропорт — прим.ред.) не нужен. Но лет через 15 он, возможно, понадобится», — сказал Галямов. Он также сообщил, что участок был указан в генплане с перспективой на будущее. Ранее сообщалось, что при стабильном росте пассажиропотока авиасообщения в Екатеринбурге могут построить второй аэропорт. Эта идея, по информации источников URA.RU, встревожила топ-менеджеров холдинга «Аэропорты регионов», который управляет аэропортом Кольцово. На следующий же день региональный министр строительства Михаил Волков заявил, что журналисты якобы неверно трактовали изложенное в документе.