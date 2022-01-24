24 января 2022

Власти Екатеринбурга не отказываются от идеи второго аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, кольцово, самолеты
О том, что у Кольцово может появиться конкурент, стало известно из поправок в генплан Фото:

Екатеринбург не отказывается от идеи строительства второго аэропорта. Об этом на встрече с журналистами заявил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU.

«Наверное, надо сказать честно. Пока он (аэропорт — прим.ред.) не нужен. Но лет через 15 он, возможно, понадобится», — сказал Галямов. Он также сообщил, что участок был указан в генплане с перспективой на будущее.

Ранее сообщалось, что при стабильном росте пассажиропотока авиасообщения в Екатеринбурге могут построить второй аэропорт. Эта идея, по информации источников URA.RU, встревожила топ-менеджеров холдинга «Аэропорты регионов», который управляет аэропортом Кольцово. На следующий же день региональный министр строительства Михаил Волков заявил, что журналисты якобы неверно трактовали изложенное в документе.

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Екатеринбург не отказывается от идеи строительства второго аэропорта. Об этом на встрече с журналистами заявил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. «Наверное, надо сказать честно. Пока он (аэропорт — прим.ред.) не нужен. Но лет через 15 он, возможно, понадобится», — сказал Галямов. Он также сообщил, что участок был указан в генплане с перспективой на будущее. Ранее сообщалось, что при стабильном росте пассажиропотока авиасообщения в Екатеринбурге могут построить второй аэропорт. Эта идея, по информации источников URA.RU, встревожила топ-менеджеров холдинга «Аэропорты регионов», который управляет аэропортом Кольцово. На следующий же день региональный министр строительства Михаил Волков заявил, что журналисты якобы неверно трактовали изложенное в документе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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