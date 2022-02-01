Минтруд рекомендует перевести на удаленку максимум сотрудников

01 февраля 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Пока на удаленке трудятся до 30% работников компаний Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Российские работодатели должны перевести на удаленный режим работы максимальное количество сотрудников. Такие рекомендации дает Министерство труда РФ. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что регионы с тяжелой эпидемиологической ситуацией могут перевести школы на дистанционный формат работы. Однако на федеральном уровне такого решения не планируется. В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России на середину февраля 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что резкий подъем заболеваемости позволяет предполагать, что после пика может начаться такое же резкое снижение. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские работодатели должны перевести на удаленный режим работы максимальное количество сотрудников. Такие рекомендации дает Министерство труда РФ. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что регионы с тяжелой эпидемиологической ситуацией могут перевести школы на дистанционный формат работы. Однако на федеральном уровне такого решения не планируется. В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России на середину февраля 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что резкий подъем заболеваемости позволяет предполагать, что после пика может начаться такое же резкое снижение.