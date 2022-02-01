Минтруд рекомендует перевести на удаленку максимум сотрудников

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Пока на удаленке трудятся до 30% работников компаний Фото:
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Коронавирус COVID-19

Российские работодатели должны перевести на удаленный режим работы максимальное количество сотрудников. Такие рекомендации дает Министерство труда РФ.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что регионы с тяжелой эпидемиологической ситуацией могут перевести школы на дистанционный формат работы. Однако на федеральном уровне такого решения не планируется.

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России на середину февраля 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что резкий подъем заболеваемости позволяет предполагать, что после пика может начаться такое же резкое снижение.

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Российские работодатели должны перевести на удаленный режим работы максимальное количество сотрудников. Такие рекомендации дает Министерство труда РФ. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что регионы с тяжелой эпидемиологической ситуацией могут перевести школы на дистанционный формат работы. Однако на федеральном уровне такого решения не планируется. В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России на середину февраля 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что резкий подъем заболеваемости позволяет предполагать, что после пика может начаться такое же резкое снижение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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