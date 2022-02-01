Минтруд рекомендует перевести на удаленку максимум сотрудников

Российские работодатели должны перевести на удаленный режим работы максимальное количество сотрудников. Такие рекомендации дает Министерство труда РФ.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что регионы с тяжелой эпидемиологической ситуацией могут перевести школы на дистанционный формат работы. Однако на федеральном уровне такого решения не планируется.
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России на середину февраля 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что резкий подъем заболеваемости позволяет предполагать, что после пика может начаться такое же резкое снижение.
Российские работодатели должны перевести на удаленный режим работы максимальное количество сотрудников. Такие рекомендации дает Министерство труда РФ. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что регионы с тяжелой эпидемиологической ситуацией могут перевести школы на дистанционный формат работы. Однако на федеральном уровне такого решения не планируется. В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России на середину февраля 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что резкий подъем заболеваемости позволяет предполагать, что после пика может начаться такое же резкое снижение.