06 февраля 2022
05 февраля 2022
04 февраля 2022

Отец Сергий из СИЗО рассказал анекдот о боге

© Служба новостей «URA.RU»
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Схиигумен Сергий и его сторонники. Свердловская область, Среднеуральск, отец сергий, схиигумен сергий
Отец Сергий заявил, что никогда не менял мнения о своей вере Фото:
новость из сюжета
Дело отца Сергия

Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) заявил, что никогда не изменял взгляды на религию и проиллюстрировал свои слова анекдотом о вопросе существования бога. Соответствующие слова Романов передал журналисту URA.RU через своего адвоката Павла Бабикова.

«Лектор говорит слушателям, что Бога нет. Показывает карандаш: „Вы его видите?“. Ответ: „Да“. — „А бога не видим, значит его нет“. Встает слушатель и говорит: „Лектора мы видим, а ум его нет. Значит он безумный“», — рассказал отец Сергий, отметив, что его отношение к религии никогда не менялось и он был верен убеждениям.

Он поблагодарил бога за возможность высказаться перед паствой, находясь в СИЗО, и попросить прощения за свои поступки. «Зло можно победить только добром», — подчеркнул экс-схимонах, попросив помолиться за него.

Отец Сергий приговорен судом к трем с половиной годам лишения свободы за склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство. Однако в колонию экс-схимонаха еще не отправили, поскольку ему было предъявлено новое обвинение — в возбуждении вражды среди религиозных групп. До вынесения приговора по этому делу он будет находиться в СИЗО. По этому же делу задержан соратник Романова Всеволод Могучев.

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Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) заявил, что никогда не изменял взгляды на религию и проиллюстрировал свои слова анекдотом о вопросе существования бога. Соответствующие слова Романов передал журналисту URA.RU через своего адвоката Павла Бабикова. «Лектор говорит слушателям, что Бога нет. Показывает карандаш: „Вы его видите?“. Ответ: „Да“. — „А бога не видим, значит его нет“. Встает слушатель и говорит: „Лектора мы видим, а ум его нет. Значит он безумный“», — рассказал отец Сергий, отметив, что его отношение к религии никогда не менялось и он был верен убеждениям. Он поблагодарил бога за возможность высказаться перед паствой, находясь в СИЗО, и попросить прощения за свои поступки. «Зло можно победить только добром», — подчеркнул экс-схимонах, попросив помолиться за него. Отец Сергий приговорен судом к трем с половиной годам лишения свободы за склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство. Однако в колонию экс-схимонаха еще не отправили, поскольку ему было предъявлено новое обвинение — в возбуждении вражды среди религиозных групп. До вынесения приговора по этому делу он будет находиться в СИЗО. По этому же делу задержан соратник Романова Всеволод Могучев.
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