Депутат Госдумы заявил о вреде разовых выплат пенсионерам

Деньги на дополнительную индексацию пенсий заложены в Фонде национального благосостояния, отметил Николай Коломейцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рост уровня инфляции необходимо компенсировать дополнительной индексацией пенсий, так как единовременные выплаты ускоряют рост цен. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

«Есть ряд нобелевских лауреатов, которые считают, что инфляцию можно компенсировать только индексацией по реальным показателям. Если рост инфляции продолжится, только индексация сможет это покрыть. Проблема разовых выплат в том, что из-за них цены растут быстрее, чем могли бы», — сказал Коломейцев.

Депутат подчеркнул, что пенсии необходимо индексировать по реальной инфляции, а не по заявленной Росстатом. Коломейцев отметил, что деньги для этого заложены в Фонде национального благосостояния.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила, что власти оперативно отреагируют на возможный рост инфляции в 2022 году. «Люди не останутся один на один с этой проблемой. В прошлом году, например, когда инфляция превысила все прогнозируемые значения, президентом было принято решение о единовременной выплате пенсионерам, что позволило нивелировать падение доходов пенсионеров. Если в этом году показатели инфляции вновь будут расти, будут приняты соответствующие решения», — сказала Бессараб в беседе с URA.RU.

Раннее по указу президента России Владимира Путина пенсии были проиндексированы на 8,6%. Согласно последним данным Росстата, инфляция достигла 8,82%. В Центробанке РФ сообщили, что рост инфляции ускорился в 37 регионах России.

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